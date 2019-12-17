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Одна из подсистем ГИС ОСМ – портал Отраслевой системы мониторинга

ЭПЖ и портал ОСМ запустят в промышленную эксплуатацию с июля

С 1 июля 2020 г. должен быть введен в промышленную эксплуатацию ряд компонентов Отраслевой системы мониторинга. В том числе электронный промысловый журнал и портал ОСМ.

Распоряжение о вводе в промышленную эксплуатацию ГИС «Отраслевая система мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов» (от 12 декабря 2019 г. № 96) подписал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В составе ГИС будут введены в эксплуатацию несколько подсистем. Это модуль картографического интерфейса ОСМ водных биоресурсов, наблюдения и контроля за работой флота, программный комплекс подготовки информационно-аналитической отчетности (ПК «Аналитика»), электронный промысловый журнал, портал ОСМ. А также программный комплекс подготовки разрешений на вылов (подсистема «Разрешения») и программа для управления закрытым сайтом для информационного обмена в рамках реализации соглашений по борьбе с ННН-промыслом с КНДР, Канадой, Китаем, Южной Кореей и Японией.

Оператором ГИС ОСМ определен Центр системы мониторинга рыболовства и связи. Распоряжение устанавливает сроки проведения аттестации ГИС ОСМ на соответствие требованиям защиты информации (до 1 марта), передачи Росрыболовству программных продуктов и соответствующих нематериальных активов. Также центр подготовит руководство для пользователей подсистем, разработает документацию на ГИС ОСМ и ее части, проведет приемочные испытания.

Начальник ЦСМС Артем Вилкин напомнил, что ГИС «Отраслевая система мониторинга…» функционирует в промышленном режиме с 1999 г. «Это распоряжение вводит конкретные модули, которые мы разрабатывали, – электронный промысловый журнал, портал ОСМ – составные части отраслевой системы мониторинга. Это крайне важно, это то, над чем мы работали четыре года вместе с рыбаками, – подчеркнул Артем Вилкин. – Соответственно, документ подтверждает, что работа проведена успешно и все успешно функционирует».

Руководитель центра добавил, что распоряжение поможет нормативно закрепить порядок работы подсистем, в том числе ЭПЖ и портала. Собеседник Fishnews обратил внимание, что порядок подачи судовых суточных донесений в электронном виде уже предусмотрен в дальневосточных правилах рыболовства. А на последнем заседании ДВНПС утвердили предложение оставить исключительно электронный порядок подачи ССД в Дальневосточном бассейне.

«И сейчас это распоряжение пойдет уже в Минкомсвязи для того, чтобы завершить процесс согласования законопроекта об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях. Мы ожидаем, что 2020 год станет годом, когда будет принят соответствующий законопроект», – отметил Артем Вилкин.

Говоря о сроках аттестации Отраслевой системы мониторинга, он обратил внимание, что эту работу центр ведет три года и уже завершает. Аттестат о соответствии планируется получить до конца года – раньше установленного срока.

«Затем будет вестись работа по дальнейшей аттестации – это постоянный процесс, он не может быть завершен раз и навсегда. Потому что будут вводиться новые модули, меняться модели угроз, проводиться новая аттестация и так далее. Все сроки, которые обозначены в распоряжении, абсолютно реалистичны, все будет выполнено, можно в этом не сомневаться», – заявил руководитель ЦСМС.

Fishnews

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