17 декабря 2019 года

В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай

Специализированный железнодорожный рефрижераторный маршрут в КНР открыла компания «Рэйл Сервис». Планируются регулярные мультимодальные перевозки рыбы в Китай непосредственно с Камчатки, Сахалина, Курил и из других регионов.

Первый поезд из 18 рефрижераторных вагонов доставил двум разным адресатам в Хуньчуне 500 тонн камчатской мороженой продукции – минтая и горбуши. Как рассказал Fishnews директор ТЛК «Рэйл Сервис» Роман Климчук, к организации «рыбного» спецпоезда побудила неоднократно обсуждавшаяся проблема перевозки рыбы и морепродуктов (особенно живых) из Приморья в сопредельную провинцию Цзилинь через автомобильный переход «Краскино». Крайне низкая пропускная способность, неудобный график работы, плачевное состояние дороги к погранпереходу — все это приводило к потерям времени, ухудшению качества продукции и, как следствие, негативно отражалось на экономике таких перевозок. При этом маршрут через другие погранпереходы значительно удлинял путь.

Второй причиной стала проблема нехватки холодильных мощностей в Приморье в период лососевой путины. «Во время «красной» путины суда-риферы до трех недель ждут очереди в портах Приморья, чтобы разгрузиться, потому что холодильники заполнены рыбопродукцией, – подчеркнул Роман Климчук. – Проблема эта давняя и широко известная, а потому в последние годы попытки организовать подобный специализированный маршрут в Китай в морских рефконтейнерах неоднократно предпринимались разными компаниями, но первыми, кто реализовал идею, стали мы».

По словам директора ТЛК «Рэйл Сервис», в дальнейшем начальной точкой железнодорожного маршрута станет порт Восточный, куда рыбопродукция морским путем в рефконтейнерах будет поступать с Камчатки, Сахалина, Курил и из других регионов. В том числе возможны поставки через Северный морской путь из северных портов России – Мурманск, Архангельск. Здесь компания опирается на взаимодействие со своими логистическими партнерами – компаниями «Камчатка Лайнс» (Владивосток) и «Терминал «Сероглазка» (Петропавловск-Камчатский), с которыми подписаны соглашения о стратегическом сотрудничестве. «Эти партнеры имеют успешный опыт развития инновационных маршрутов перевозок дальневосточной рыбопродукции и отлично зарекомендовали себя за последние четыре года», – сказал Роман Климчук.

«Мы предлагаем нашим клиентам наиболее востребованные принципы работы «одного окна» и базисы доставки их продукции получателям – «дверь – дверь»/DAP (доставка непосредственно до двери получателя). Мы в полной мере организовываем весь процесс логистики от подачи порожних контейнеров на заводы/холодильники грузоотправителя до выдачи и сюрвейерского сопровождения на месте выгрузки/доставки. Наша компания полностью компетентна и готова организовать для клиента и консультационную помощь в оформлении экспортной документации, а при необходимости — взять на себя весь процесс подготовки и оформления ВСД и таможенных документов. В этом случае клиенту достаточно лишь передать в группу документального сопровождения базовый комплект документов на рыбопродукцию, а все дальнейшие действия мы выполним сами.

Оформление производится заблаговременно, что существенно упрощает процесс прохождения поезда и экономит всем нам время на границе, когда финальное оформление занимает не более одного часа с каждой стороны границы», – рассказал коммерческий директор ТЛК «Рэйл Сервис» Артем Бублик.

Он подчеркнул, что в пути контейнеры сопровождают сертифицированные рефмеханиками компании. «Они гарантированно обеспечивают соблюдение заявленного грузоотправителем температурного режима. Дополнительно, в режиме 24/7, служба контроля компании осуществляет мониторинг работы рефустановок груженых контейнеров с помощью спутниковой системы слежения», – отметил Артем Бублик.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Контакты:

ООО ТЛК «Рэйл Сервис»

8-914-704-47-34

ooorailservice@gmail.com

www.tlkrs.ru

www.instagram.com/railservice_vl/

На правах рекламы