Рыбацкая общественность пристально наблюдает за наиболее важными для отрасли событиями и реформами. Поступательное движение к введению крабовых аукционов – центральный, но далеко не единственный объект в поле зрения. О наиболее актуальных проблемах рыбохозяйственного комплекса корреспондент журнала «Fishnews – Новости рыболовства» побеседовал с президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгием Мартыновым.

ПРОЗРАЧНОСТЬ НЕОБХОДИМА

– Георгий Геннадьевич, к моменту выхода этого номера журнала, возможно, уже будет опубликована подзаконная база для проведения крабовых аукционов. Удалось ли сделать процедуру распределения квот прозрачной для рыбацких общественных объединений, как вы предлагали?

– Прямое предложение сделать прозрачной процедуру подачи заявок и их рассмотрения мы сделали на одном из всероссийских совещаний Росрыболовства, проходившем в формате видеоконференции. Ответ руководителя ведомства Ильи Шестакова мы расценили как отказ. Не думаю, что дальше эта позиция изменится.

Я считаю, что прозрачность в таком наболевшем вопросе необходима. Мы помним, какой резонанс получила идея крабовых аукционов, как в атмосфере секретности разрабатывалось законодательство, и вот теперь, когда уже решение принято, почему бы не сделать процедуру распределения квот открытой? Не хочется, чтобы у рыбаков возникли какие-то вопросы. А ведь присутствие при распределении квот рыбацкой общественности эти вопросы бы сняло. Тем более что наше предложение было консолидированным: оно являлось не моей личной инициативой, а было сделано по поручению крабовых компаний – членов нашей ассоциации.

МОРАТОРИЙ НЕ ГАРАНТИРОВАН

– Премьер Дмитрий Медведев поддержал исключение из дорожной карты по развитию конкуренции пункта о регулярном перераспределении части квот на электронном аукционе. Можно ли теперь быть уверенным в сохранении исторического принципа для всех водных биоресурсов, кроме крабов?

– Напомню, что это предложение по инициативе АРПП было внесено в резолюцию Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Поэтому мы, конечно, поддерживаем позицию главы Правительства РФ. Но можем ли мы считать это гарантией? Думаю, нет.

В последнее время мы отошли от системности в области регулирования рыболовства. За 15 лет (начиная с 2004 года) нам удалось выстроить стройную систему работы рыбной отрасли, что привело к росту уловов и улучшению экономических показателей предприятий. Однако в последние годы эту «лодку» начали раскачивать. Сначала подменили принцип исторического вылова принципом исторического обладания квотами. Сейчас и ФАС, и правительство, и многие мои коллеги оперируют понятием «исторический принцип». Давайте вспомним, что это.

Исторический принцип вылова предполагает перезакрепление квот на те объемы водного биоресурса, которые компания фактически освоила в предыдущие 10 лет. Это мощный стимул к максимальному освоению лимитов. В 2016 году в законе о рыболовстве прописали, что квоты будут перезакреплены по имеющимся договорам – независимо от фактического вылова. Разумеется, предприятиям необходимо было вылавливать больше 50% квоты, чтобы ее не потерять, но компании лишились дополнительного стимула к полному освоению. Это совсем другой подход. Поэтому «исторический принцип» – это неконкретная формулировка, в которую укладываются оба понятия.

Так вот, я считаю, что гарантий сохранения исторического принципа обладания квотами у нас нет. Они были во времена принципа исторического вылова, поскольку он стимулировал ускоренное развитие. Если бы его сохранили, рыбная отрасль развивалась бы прежними темпами. Правительство было заинтересовано в его сохранении.

ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ

– Есть ли какое-то решение для проблемы со слишком длительными сроками корректировки общего допустимого улова?

– Возьмем для примера прошлый год. Мы много говорили об увеличении ОДУ трески в Беринговом море. На основе многолетних съемок наша наука пришла к выводу, что допустимый улов можно увеличить почти в два раза. Но ученые предлагают повышать постепенно, начав с 20 тыс. тонн. Предложение одобрило Росрыболовство. И мы эту прибавку ждали. Все это, как вы помните, происходило на фоне проблемы прекращения действия договоров в ноябре-декабре 2018 года. Получилось так, что к концу года флот из района промысла в основном ушел. Ясности с продлением договоров до конца года не было, и компании отозвали суда, чтобы они не присутствовали в районе промысла без разрешительных документов. И когда ОДУ в декабре добавили, то для многих нести расходы на возвращение судов в район промысла было экономически нецелесообразно. По этому поводу можно вспомнить хорошую пословицу – дорога ложка к обеду.

Мы говорили об этом на общем собрании ВАРПЭ. Наша позиция такова: если к сентябрю допустимый улов увеличен не будет, то лучше это перенести на начало следующего года. Предприятиям нужна ясность по ОДУ в первом полугодии, чтобы спланировать расстановку флота для эффективного освоения выделенных ресурсов. Присутствовавший на собрании от Росрыболовства Петр Савчук нас поддержал. Такое решение нужно принимать на уровне Минсельхоза.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО

– Как продвигается реформирование Нацрыбресурса? Есть ли у рыбаков повод для беспокойства?

– У рыбаков повод для беспокойства есть всегда. Это особенности профессии. Если ты выходишь в море в тихую погоду, то может оказаться, что ты просто находишься в центре циклона и скоро подойдет ветровой фронт. Работа у нас такая – быть начеку всегда.

Что касается Нацрыбресурса. Действительно, согласно законодательству все федеральные государственные унитарные предприятия должны быть преобразованы. Росрыболовство намерено объединить Нацрыбресурс с Главрыбводом и ЦСМС. Этот вопрос в декабре прошлого года рассматривался на правительственной комиссии, которая в принципе одобрила концепцию. Для этого необходимо внести определенные изменения в федеральное законодательство.

В Приморском крае и в целом на Дальнем Востоке со всеми портовиками, кто этого хотел, договоры на аренду причалов заключили. Кроме одного или двух случаев, по которым идут судебные разбирательства, в целом проблема решена. Правительство обещает, что после реформирования условия договоров пересматриваться не будут. Мы эти заверения приняли к сведению и ожидаем, что примерно в начале следующего года будет изменено законодательство и создано акционерное общество «Нацрыбресурс».

Не знаю, каким образом (и по этому поводу было замечание правительства) туда встроится ЦСМС, поскольку он выполняет государственные функции, которые, как мы полагаем, поручить акционерному обществу нельзя. Но с определенными корректировками, вероятно, реформирование произойдет.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

– Вы предложили создать при руководстве ВАРПЭ экспертный совет из глав крупных отраслевых ассоциаций. В чем вы видите смысл этого органа?

– Действительно на общем годовом собрании Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров я предложил создать экспертный совет при президенте ВАРПЭ. В этом случае процедура принятия решений ВАРПЭ будет напоминать парламентскую двухпалатную, где «верхняя палата» – это совет ассоциации, а «нижняя палата» – экспертный совет.

В чем суть идеи. В совет ВАРПЭ входят в основном крупные рыбопромышленники, и это правильно. Кому, как не собственникам компаний, знать принципы выстраивания рыбохозяйственной политики, развития экономики на их предприятиях. Понятно, что в таком составе совет принимает подготовленные взвешенные решения по стратегическим направлениям.

В то же время существует ряд более мелких, я бы сказал, системных проблем, которыми каждодневно занимаются отраслевые ассоциации. Фактически все руководители отраслевых объединений работают на освобожденной основе, то есть их основное занятие – это рутинная работа с Федеральным агентством по рыболовству, Министерством сельского хозяйства, правительством, Госдумой, Совфедом. Будучи знакомы с этой проблематикой, мы могли бы рассматривать эти вопросы в ВАРПЭ на экспертном консультационном совете. Ну, а итоговое решение бы принимал собственно совет ВАРПЭ и общее собрание, как высший орган ассоциации.

Такова наша позиция, и никто из коллег не возражает. Тем более что такая возможность предусмотрена уставом ВАРПЭ. Инициативу поддержали президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов и президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Я думаю, что и наши камчатские коллеги поддержат.

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА

– В свете «майского» указа президента России очень актуальна тема развития экспорта. Как в Приморье с этим обстоят дела?

– К 2024 году предприятия Приморья планируют нарастить поставки рыбы и морепродуктов до 2 млрд долларов в год. Сейчас надо обсудить, что мешает развитию экспорта. Это же зависит не только от рыбаков.

К примеру, возьмем такое направление, как поставка охлажденной и живой продукции в Китай через погранпереход «Краскино». И рыбаки, и аквафермеры готовы работать круглосуточно, но переход работает с 9 до 17 часов. В результате у тех, кто не успел его пройти до закрытия, продукция просто портится. Причем китайская сторона готова работать круглосуточно, таможня наша тоже. Но пока решение не найдено. Наших производителей просто подталкивают к тому, чтобы отправлять продукцию на разгрузку в китайские порты вместо российского приграничного Зарубино, где перегрузкой живой продукции занимаются два предприятия. Это приведет к бюджетным потерям и Приморского края, и особенно Хасанского района и Зарубино, в котором, кроме этих предприятий, и работать-то по сути негде.

Вот из таких «мелочей» и складывается картина того, что необходимо обсудить на конгрессе.

РЫБНЫЙ ФУД-КОРТ – ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ

– Усилиями члена вашей ассоциации – компании «Акватехнологии» – вопрос создания специализированного рыбного рынка во Владивостоке сдвинулся с мертвой точки. Какова вероятность, что идея будет реализована?

– Вероятность очень высока. Действительно, необходимость рыбного рынка в приморской столице начала обсуждаться в конце 1980-х, если не раньше. В разные времена саму концепцию рыбного рынка понимали по-разному. В частности, обсуждалась идея создания рыбного рынка японского типа с аукционами и ранней торговлей. Такой формат ориентирован в первую очередь на мелкооптовых покупателей. То есть это рынок, куда приезжают представители магазинов и ресторанов, чтобы до 8 утра купить самую свежую продукцию. В этом направлении Владивостоку тоже нужно двигаться.

Но в настоящее время мы приступили к созданию рыбного фуд-корта, где будет возможность не только приобрести в розницу свежие морепродукты, но и прямо на месте их приготовить и отведать. К настоящему времени удалось решить проблему с выделением земельного участка в центре Владивостока. Дело в том, что рынок решено строить под опорой моста через бухту Золотой Рог на насыпном участке земли, возникшем при строительстве этого моста. Выяснилось, что эта земля вообще ни за кем не числилась, поэтому потребовалось время, чтобы поставить ее на учет и пройти все необходимые процедуры. Сейчас на суд общественности представлено несколько проектных эскизов здания рынка.

Я надеюсь, что, когда рынок откроют, мы увидим там все биоразнообразие подзоны Приморье и в целом дальневосточных морей, представленное самими производителями в охлажденном, свежем, парном и даже живом виде. Я думаю, рынок станет визитной карточкой Владивостока как рыбацкой столицы России.

РЫБАКИ ОПАСНЕЙ УГЛЯ?

– Законодательное собрание Приморья приняло закон, предоставляющий администрации региона право изменять границы особо охраняемых природных территорий краевого значения и упразднять их. Как вы оцениваете эту инициативу и как она отразится на развитии рыболовства?

– Конечно, положительно. Это даст возможность развивать марикультуру на территории ООПТ. Однако нужно обратить внимание на проблему рыболовства, которое запрещено на особо охраняемых природных территориях, в частности был прекращен промышленный лов пассивными орудиями добычи. Поэтому, к сожалению, наши предприятия не могут осваивать там запасы зарывающихся моллюсков. Пострадали и рыбаки-любители. Возьмем, к примеру, бухту Посьет и прилегающие акватории – это же самые рыбные места по корюшке и наваге. Еще 4-5 лет назад в январе-феврале, в период нереста наваги, рыбаки-любители продавали ее во Владивостоке чуть ли не на каждом углу. Но когда соответствующие структуры в 2017 году неожиданно вспомнили, что эти акватории в 1974 году объявлены ООПТ регионального значения, то любительский лов здесь прекратился. После чего зимнее корюшко-наважье изобилие исчезло с улиц Владивостока. Горожане обратили на это внимание.

– Притом что все эти годы порт в бухте Посьет успешно осуществляет перевалку угля – по нескольку миллионов тонн в год.

– Да, такой вот парадокс.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Сентябрь 2019 г.