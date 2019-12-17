Новости
Свежевыловленный минтай. Фото РРПК

Камчатские ученые оценили перспективы минтаевой путины

О перспективах промысла минтая в путину 2020 г. рассказали в Камчатском филиале ВНИРО (КамчатНИРО). По мнению специалистов, путина обещает быть благоприятной, вылов в сезон «А» прогнозируется на уровне 850–900 тыс. тонн.

Запасы

По модельным расчетам, в 2020 г. прогнозировался незначительный рост ресурсов североохотоморского минтая за счет полного вступления в промзапас особей урожайной когорты 2013 г., а также пополнения средними по численности поколениями 2014–2016 гг. Общий запас прогнозировался более чем в 9,7 млн тонн, нерестовый — около 6,4 млн тонн, что соответствует высокому уровню.

Текущее и перспективное состояние запасов североохотоморского минтая оценят с помощью модели после завершения путины 2019 г. Тем не менее уже сейчас можно заключить, что прогнозы ученых по росту ресурсов этой популяции в 2020–2021 гг. оправдались, сообщили Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО. Специалисты обратили внимание, что во время весенней траловой съемки в Охотском море сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО учли около 12 млн тонн минтая - больше, чем в предыдущие годы.

В камчатском филиале напомнили, что на 2020 г. суммарный ОДУ североохотоморского минтая установлен в объеме 1,064 млн тонн - на 100 тыс. тонн больше, чем в нынешнем году. «Таким образом с точки зрения состояния запасов предстоящая путина обещает быть благоприятной. Это позволяет предположить, что средний по экспедиции улов на усилие будет выше, чем в 2019 г., и составит порядка 90 тонн/судосутки, что соответствует уровню 2017 г.», — отметили в КамчатНИРО.

Размеры, икра, молодь

Ожидается, что основу траловых уловов во всех районах добычи минтая в северной части Охотского моря будут составлять особи урожайной генерации 2013 г. Экземпляры в возрасте 7 лет имеют промысловую длину порядка 37–41 см. Значимой будет доля рыб среднего по численности поколения 2014 г. Следовательно, можно предположить, что размерный состав будет достаточно благоприятным для производства всех видов продукции, прогнозируют ученые. Планируется, что выход икры будет выше, чем в путину 2019 г.

Прилов молоди ожидают ниже, чем в 2019 г. Прогнозируется, что у северо-западной Камчатки и в Притауйском районе в отдельных тралениях он все же превысит 20%-ый предел из-за повышенного прилова рыб среднеурожайных поколений 2015–2016 гг. длиной 28–36 см. «В этой связи рыбакам можно порекомендовать максимально эффективно использовать уловы, не допуская выбросов молоди за борт. Кроме того, рекомендуется также незамедлительно покидать районы лова с повышенным приловом молоди», — обратили внимание ученые.

Погода и льды

В целом, в течение зимнего сезона 2020 г. в Охотском море в преобладающем числе случаев будут формироваться умеренно холодные и теплые синоптические типы, прогнозируют в филиале. Предполагается, что большинство циклонов будет проходить с океанской стороны северных Курильских островов, затрагивая юго-западную Камчатку. Наиболее неустойчивым месяцем будет март.

Ожидается, что в 2020 г. среднезимнее значение ледовитости Охотского моря (среднее за январь–апрель) составит 55–65% — меньше средних значений. Темпы начального становления ледяного покрытия будут несколько ниже нормы, максимум ледовитости ожидается в конце февраля – первой декаде марта. Предполагается, что освобождение ото льда берегов Западной Камчатки произойдет в конце марта (на одну декаду раньше средних сроков), а полное очищения залива Шелихова и Шантарского района произойдет в среднемноголетние сроки.

Когда где ловить

В Западно-Камчатской подзоне в январе достаточно успешно можно вести промысел в районе желоба Лебедя, отмечают в КамчатНИРО. В феврале – марте неплохие уловы могут быть севернее 58° с.ш. и в горле залива Шелихова.

«В январе – феврале в Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка хуже, чем в других районах. Тем не менее и в это время достаточно успешно можно вести промысел на возвышенности Лебедя, в Притауйском районе и на банке Кашеварова. Основной акцент на освоение квот в этой подзоне следует сделать на март – апрель, когда подходящие в районы нереста рыбы образуют плотные доступные для облова скопления, и промысловая обстановка улучшается», — советуют в филиале.

В путину 2020 г. КамчатНИРО планирует направить в экспедицию 6 наблюдателей (5 — на траловый промысел, 1 — на снюрреводный). Всего на минтае будут работать более 20 наблюдателей от разных филиалов ВНИРО.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУикракамчаткаминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук Анатолий МАКОЕДОВ

Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук

Анатолий МАКОЕДОВ

Закон о рыболовстве привел к новому восприятию отрасли

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Аквакультуре Дальнего Востока нужна стратегия

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК)

Максим БЕРГЕЛЯ

Хабаровский край смотрит на рыбу теперь совершенно иначе

Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

Генеральный директор компании «Русская марикультура»

Владимир СТОЯНОВ

Пока не изменим законы – Китай не догоним

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

Все материалы

Крупным планом

В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай. Фото ТЛК «Райл Сервис»

В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай

Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира

Большому кораблю – большое плавание

В Циндао «Антей» организовал поединок по приготовлению краба

Российский краб готов к битве за потребителя

Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо» будет обладать повышенными мореходными качествами. Фото предоставлено холдингом

Новый флот «Норебо»: каждый килограмм улова – в дело

Все материалы

События

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

Что обсуждал конгресс

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.