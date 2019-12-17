17 декабря 2019 года

Камчатские ученые оценили перспективы минтаевой путины

О перспективах промысла минтая в путину 2020 г. рассказали в Камчатском филиале ВНИРО (КамчатНИРО). По мнению специалистов, путина обещает быть благоприятной, вылов в сезон «А» прогнозируется на уровне 850–900 тыс. тонн.

Запасы

По модельным расчетам, в 2020 г. прогнозировался незначительный рост ресурсов североохотоморского минтая за счет полного вступления в промзапас особей урожайной когорты 2013 г., а также пополнения средними по численности поколениями 2014–2016 гг. Общий запас прогнозировался более чем в 9,7 млн тонн, нерестовый — около 6,4 млн тонн, что соответствует высокому уровню.

Текущее и перспективное состояние запасов североохотоморского минтая оценят с помощью модели после завершения путины 2019 г. Тем не менее уже сейчас можно заключить, что прогнозы ученых по росту ресурсов этой популяции в 2020–2021 гг. оправдались, сообщили Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО. Специалисты обратили внимание, что во время весенней траловой съемки в Охотском море сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО учли около 12 млн тонн минтая - больше, чем в предыдущие годы.

В камчатском филиале напомнили, что на 2020 г. суммарный ОДУ североохотоморского минтая установлен в объеме 1,064 млн тонн - на 100 тыс. тонн больше, чем в нынешнем году. «Таким образом с точки зрения состояния запасов предстоящая путина обещает быть благоприятной. Это позволяет предположить, что средний по экспедиции улов на усилие будет выше, чем в 2019 г., и составит порядка 90 тонн/судосутки, что соответствует уровню 2017 г.», — отметили в КамчатНИРО.

Размеры, икра, молодь

Ожидается, что основу траловых уловов во всех районах добычи минтая в северной части Охотского моря будут составлять особи урожайной генерации 2013 г. Экземпляры в возрасте 7 лет имеют промысловую длину порядка 37–41 см. Значимой будет доля рыб среднего по численности поколения 2014 г. Следовательно, можно предположить, что размерный состав будет достаточно благоприятным для производства всех видов продукции, прогнозируют ученые. Планируется, что выход икры будет выше, чем в путину 2019 г.

Прилов молоди ожидают ниже, чем в 2019 г. Прогнозируется, что у северо-западной Камчатки и в Притауйском районе в отдельных тралениях он все же превысит 20%-ый предел из-за повышенного прилова рыб среднеурожайных поколений 2015–2016 гг. длиной 28–36 см. «В этой связи рыбакам можно порекомендовать максимально эффективно использовать уловы, не допуская выбросов молоди за борт. Кроме того, рекомендуется также незамедлительно покидать районы лова с повышенным приловом молоди», — обратили внимание ученые.

Погода и льды

В целом, в течение зимнего сезона 2020 г. в Охотском море в преобладающем числе случаев будут формироваться умеренно холодные и теплые синоптические типы, прогнозируют в филиале. Предполагается, что большинство циклонов будет проходить с океанской стороны северных Курильских островов, затрагивая юго-западную Камчатку. Наиболее неустойчивым месяцем будет март.

Ожидается, что в 2020 г. среднезимнее значение ледовитости Охотского моря (среднее за январь–апрель) составит 55–65% — меньше средних значений. Темпы начального становления ледяного покрытия будут несколько ниже нормы, максимум ледовитости ожидается в конце февраля – первой декаде марта. Предполагается, что освобождение ото льда берегов Западной Камчатки произойдет в конце марта (на одну декаду раньше средних сроков), а полное очищения залива Шелихова и Шантарского района произойдет в среднемноголетние сроки.

Когда где ловить

В Западно-Камчатской подзоне в январе достаточно успешно можно вести промысел в районе желоба Лебедя, отмечают в КамчатНИРО. В феврале – марте неплохие уловы могут быть севернее 58° с.ш. и в горле залива Шелихова.

«В январе – феврале в Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка хуже, чем в других районах. Тем не менее и в это время достаточно успешно можно вести промысел на возвышенности Лебедя, в Притауйском районе и на банке Кашеварова. Основной акцент на освоение квот в этой подзоне следует сделать на март – апрель, когда подходящие в районы нереста рыбы образуют плотные доступные для облова скопления, и промысловая обстановка улучшается», — советуют в филиале.

В путину 2020 г. КамчатНИРО планирует направить в экспедицию 6 наблюдателей (5 — на траловый промысел, 1 — на снюрреводный). Всего на минтае будут работать более 20 наблюдателей от разных филиалов ВНИРО.

Fishnews