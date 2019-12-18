18 декабря 2019 года

Сахалинская ассоциация подняла в Госдуме вопрос о пограничном контроле

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов предложил провести на площадке Госдумы широкое обсуждение административного регламента пограничной службы по госконтролю в сфере рыболовства.

Без изменения подхода контролирующих органов к рыбохозяйственному комплексу страны невозможно достичь высоких показателей по развитию отрасли, отметил руководитель АРСО Максим Козлов на конференции, организованной в Госдуме к 15-летию закона о рыболовстве.

Много говорится о снятии административных барьеров, тем не менее отрасль остается одной из самых зарегулированных в экономике России, считают в отраслевом объединении. При этом Максим Козлов отметил позитивную работу Росрыболовство, которое активно включилось в реформирование госконтроля и внедрение риск-ориентированного подхода, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области напомнил о вопросе, который в отрасли ставят уже долгое время, - об обязательном присутствии представителя пограничного органа при перегрузах уловов водных биоресурсов и продукции из них. Это требование устарело, ведь в любом случае рыба должна доставляться в порт, напомнил руководитель АРСО.

Также он поднял вопрос о проекте нового административного регламента по госконтролю в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Ассоциация рыбопромышленных предприятий подготовила замечания по этому документу. «Однако с учетом полученных ответов пограничных органов сегодня все наши замечания не приняты», - рассказал Максим Козлов. Он обратил внимание, что по проекту высказались и многие другие отраслевые объединения, в том числе ВАРПЭ.

По мнению Максима Козлова, предложенный вариант регламента для пограничников несет очень большие риски для развития рыбохозяйственного комплекса. В связи с этим президент ассоциации обратился к главе Комитета Госдумы по аграрным вопросам с просьбой вынести обсуждение регламента на площадку нижней палаты парламента и привлечь к обсуждению общественные организации и рыбаков.

Fishnews