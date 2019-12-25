25 декабря 2019 года

Камчатка лидирует в программе инвестквот

Из десяти компаний, которые смогут с 2020 г. осваивать инвестиционные квоты, пять – из Камчатского края, отметил губернатор Владимир Илюхин. Всего по новому виду квот они смогут добыть 33 тыс. тонн.

Согласно требованиям к инвестиционным проектам, все рыбоперерабатывающие комплексы или промысловые суда должны быть построены в России, оснащены современным оборудованием для выпуска продукции с высокой степенью переработки.

«2020 год станет первым годом, когда компании, за которыми государство закрепило инвестквоты, получат право вылавливать эти ресурсы. Я не могу не отметить, что половина всех этих предприятий – камчатские. «Витязь-Авто», «Камчаттралфлот», «Укинский лиман» и «Заря» завершили строительство береговых заводов, Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина построил уже два из трех 50-метровых траулеров-сейнеров на заводе «Янтарь» в Калининграде. Рыболовецкий колхоз – первая и единственная компания в стране, которая успешно предъявила комиссии судно, построенное на российской верфи», – обратил внимание Владимир Илюхин.

До комиссионной приемки объектов инвестиций дополнительные объемы носили по сути отложенный характер. «Сейчас же можно с уверенностью говорить о том, что камчатские предприятия получили на 2020 год 100% инвестиционных квот трески, камбалы, наваги, палтусов, терпугов, макруруса и кальмара и 50% квот минтая и сельди», – рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

По информации краевых властей, общий объем инвестиционных квот компаний Камчатки составил 33 тыс. тонн, в том числе 23,7 тыс. тонн минтая, 3,6 тыс. тонн, 1,7 тыс. тонн трески.

Fishnews