09 декабря 2019 года

Камчатские рыбаки получили второе судно по программе инвестквот

В Калининграде заказчику – камчатскому РК имени Ленина – торжественно передали второе среднетоннажное судно, построенное под инвестиционные квоты. Край лидирует среди других регионов по числу проектов, которые рыбаки реализовали по этой программе.

Сейнер-траулер «Командор» пополнит флот Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина.Церемония поднятия флага на новом судне прошла на заводе «Янтарь», теперь «Командору» предстоит отправиться к камчатским берегам.

Судно предназначено для лова рыбы кошельковым неводом, донным и пелагическим тралом и снюрреводом. Основная особенность – хранение улова в RSW-танках с охлаждаемой морской водой.

Таким образом, на калининградской верфи построено уже два судна из серии сейнеров-траулеров проекта SK-3101R. Совсем недавно, 29 ноября, на Камчатке встретили флагман «Ленинец». Сейчас судно готовится к первому промысловому рейсу, рассказал председатель РК имени Ленина Сергей Тарусов. При переходе из Калининграда на Камчатку судно проявило себя с лучшей стороны, отметил руководитель предприятия. Он поблагодарил заводчан за их важный и полезный труд – строительство судов для рыбной отрасли.

Рыбопромышленник отметил, что, несмотря на весь скепсис перед введением инвестиционных квот, программа реализуется активно. «Скептики будут еще удивляться той работе, производительности, которые показывают суда на промысле», – сказал Сергей Тарусов.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков также заявил об успехах программы. Противники инвестиционных квот говорили, что у отечественных верфей нет компетенций, что в России никогда не строился рыболовецких флот, но реальность оказалась иной, отметил глава ведомства. «Второе судно уже передается заказчику. Это здорово», – сказал руководитель Росрыболовства.

Под инвестквоты запланировано строительство 43 судов на отечественных верфях. На долю рыбной отрасли приходится треть объема заказов в сфере гражданского судостроения ОСК, заявил Илья Шестаков.

Он подчеркнул, что камчатское предприятие не останавливается на тех проектах, что уже начаты, и планирует продолжать развиваться.

От лица губернатора Владимира Илюхина участников церемонии поприветствовал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

«Эти суда для нас особенно важны, потому что они будут решать вопросы продовольственного обеспечения жителей Камчатки. Отрадно, что это будет продукция совершенно иного качества, которая позволит придать новый импульс развитию рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», – подчеркнул глава регионального министерства.

Третье судно из серии среднетоннажников – «Ударник» – верфь рассчитывает передать заказчику в начале следующего года, сообщил генеральный директор завода Эдуард Ефимов.

Камчатское предприятие также в августе заложило на «Янтаре» крупнейший в стране БМРТ «Виктор Гаврилов». Присутствовавший на церемонии Владимир Илюхин отметил, что плодотворное сотрудничество Рыболовецкого колхоза имени Ленина и калининградских корабелов доказало: в России создана база, позволяющая рыбопромышленникам заказывать новый современный флот у отечественных производителей.

По закону к освоению инвестиционных квот компании могут приступить только после ввода судов и заводов в эксплуатацию. Илья Шестаков ранее рассказал Fishnews, что в 2020 г. объемы получат десять предприятий, в том числе РК имени Ленина под судно «Ленинец».

Камчатка активно участвует в программе строительства флота и заводов под инвестиционные квоты. Сданы в эксплуатацию береговые предприятия компаний «Заря», «Камчаттрафлот», «Укинский лиман», «Витязь-Авто». Ранее в крае отмечали: очень важно, чтобы инвесторы получили право на добычу ресурсов, на которые они рассчитывали при реализации своих проектов.

Fishnews