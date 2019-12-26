Новости
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ прокомментировал претензии к Нацрыбресурсу на встрече с журналистами

Илья Шестаков: Акционирование Нацрыбресурса – правильный подход

Запрет на перевалку любых грузов, кроме рыбных, приведет к потере рыбных портов, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его мнению, рентабельности рыбы недостаточно для выживания и развития таких предприятий.

Росрыболовство не согласно с претензиями к эффективности управления Нацрыбресурсом причальными сооружениями в дальневосточных портах. Такая критика прозвучала на недавнем заседании подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев указал, что на содержание портовой инфраструктуры расходуется всего лишь 5% прибыли ФГУП.

«Возникает вопрос о целесообразности такой организации, которая большую часть полученных денег «проедает», и при этом все переданные им гидротехнические сооружения постепенно ветшают и приходят в нерабочее состояние», – заявил зампредседателя правительства и предложил посмотреть, как можно «защитить интересы государства», чтобы рыбные порты не теряли специализацию.

«Для этого, например, можно прописать условие, чтобы порты использовались только под перегрузку рыбных ресурсов», – отметил Юрий Трутнев.

Однако в Росрыболовстве не видят смысла ограничивать деятельность портов. Руководитель ведомства Илья Шестаков напомнил, что в договорах Нацрыбресурса с арендаторами причальных сооружений заложены обязательства по перевалке определенного объема рыбных грузов, что позволяет портам сохранить специализацию.

«Конечно, мы можем в принципе закрыть всю другую перевалку в этих портах, но они просто погибнут. У них не будет никакой дополнительной экономической составляющей, потому что перевалка рыбных грузов по большому счету малорентабельна для этих предприятий. Поэтому мы смотрим и разрешаем, чтобы они переваливали и другие генеральные грузы», – рассказал глава федерального агентства корреспонденту Fishnews.

В целом политика Нацрыбресурса по заключению договоров с инвестиционными обязательствами для арендаторов причалов в морских портах – это правильный и разумный подход, который по большому счету не отличается от механизма инвестиционных квот, считает руководитель Росрыболовства. Он уточнил, что за последние пять лет эффективность деятельности Нацрыбресурса выросла в разы.

«Предприятия, которые заключают договор аренды, несут инвестиционные обязательства – инвестиционные обязательства, обязательства по капитальному ремонту, обязательства по текущему ремонту», – прокомментировал Илья Шестаков и указал, что в рамках этого механизма уже построено несколько объектов.

«В Невельске введены холодильные мощности, во Владивостоке введены холодильные мощности, вложено инвесторами более 2 млрд рублей за последние три года. Крупный объект строится во Владивостокском морском рыбном порту. Поэтому мне кажется, что выбран более оптимальный путь развития, без привлечения каких-либо государственных средств», – отреагировал глава федерального агентства на критику в адрес подведомственного ФГУП.

По мнению Ильи Шестакова, выбранный подход, который предполагает акционирование Нацрыбресурса и его объединение с другими ведомственными учреждениями, – абсолютно правильный.

«Он вписывается в ту логику, о которой мы говорим. И помимо этого мы видим, что внебюджетные источники, которые мы привлекаем за счет другой деятельности других предприятий, мы сможем в том числе направлять, там, где это необходимо, там, где нет инвесторов, непосредственно на ремонт причалов и создание инфраструктуры», – добавил руководитель Росрыболовства.

Обсуждение законопроекта об акционировании предприятия, по его словам, пока продолжается, но со стороны Росимущества, Росреестра и Минэкономразвития речь идет именно о юридических вопросах, таких как регистрация и оформление имущества и земельных участков.

«Ни у кого нет принципиальных разногласий с точки зрения необходимости акционирования, – подчеркнул Илья Шестаков. – В ноябре мы провели совещание, на котором, как мне кажется, все последние разногласия сняли, поэтому надеюсь, что в январе мы уже сможем этот законопроект направить в Минюст для заключения».

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокдальний востокправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Важно обеспечить условия бесперебойной работы на промысле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

У рыбной биржи в России свой опыт и свой путь

Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук Анатолий МАКОЕДОВ

Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук

Анатолий МАКОЕДОВ

Закон о рыболовстве привел к новому восприятию отрасли

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Аквакультуре Дальнего Востока нужна стратегия

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

Все материалы

Крупным планом

Призеры Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по конному спорту Егор ТЕМНЫЙ и Вера ИГАМБЕРДЫЕВА. Фото пресс-службы «Родных островов»

«Родные острова» поддержали десятки добрых дел

В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай. Фото ТЛК «Райл Сервис»

В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай

Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира

Большому кораблю – большое плавание

В Циндао «Антей» организовал поединок по приготовлению краба

Российский краб готов к битве за потребителя

Все материалы

События

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

Что обсуждал конгресс

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.