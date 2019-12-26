26 декабря 2019 года

Илья Шестаков: Акционирование Нацрыбресурса – правильный подход

Запрет на перевалку любых грузов, кроме рыбных, приведет к потере рыбных портов, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его мнению, рентабельности рыбы недостаточно для выживания и развития таких предприятий.

Росрыболовство не согласно с претензиями к эффективности управления Нацрыбресурсом причальными сооружениями в дальневосточных портах. Такая критика прозвучала на недавнем заседании подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев указал, что на содержание портовой инфраструктуры расходуется всего лишь 5% прибыли ФГУП.

«Возникает вопрос о целесообразности такой организации, которая большую часть полученных денег «проедает», и при этом все переданные им гидротехнические сооружения постепенно ветшают и приходят в нерабочее состояние», – заявил зампредседателя правительства и предложил посмотреть, как можно «защитить интересы государства», чтобы рыбные порты не теряли специализацию.

«Для этого, например, можно прописать условие, чтобы порты использовались только под перегрузку рыбных ресурсов», – отметил Юрий Трутнев.

Однако в Росрыболовстве не видят смысла ограничивать деятельность портов. Руководитель ведомства Илья Шестаков напомнил, что в договорах Нацрыбресурса с арендаторами причальных сооружений заложены обязательства по перевалке определенного объема рыбных грузов, что позволяет портам сохранить специализацию.

«Конечно, мы можем в принципе закрыть всю другую перевалку в этих портах, но они просто погибнут. У них не будет никакой дополнительной экономической составляющей, потому что перевалка рыбных грузов по большому счету малорентабельна для этих предприятий. Поэтому мы смотрим и разрешаем, чтобы они переваливали и другие генеральные грузы», – рассказал глава федерального агентства корреспонденту Fishnews.

В целом политика Нацрыбресурса по заключению договоров с инвестиционными обязательствами для арендаторов причалов в морских портах – это правильный и разумный подход, который по большому счету не отличается от механизма инвестиционных квот, считает руководитель Росрыболовства. Он уточнил, что за последние пять лет эффективность деятельности Нацрыбресурса выросла в разы.

«Предприятия, которые заключают договор аренды, несут инвестиционные обязательства – инвестиционные обязательства, обязательства по капитальному ремонту, обязательства по текущему ремонту», – прокомментировал Илья Шестаков и указал, что в рамках этого механизма уже построено несколько объектов.

«В Невельске введены холодильные мощности, во Владивостоке введены холодильные мощности, вложено инвесторами более 2 млрд рублей за последние три года. Крупный объект строится во Владивостокском морском рыбном порту. Поэтому мне кажется, что выбран более оптимальный путь развития, без привлечения каких-либо государственных средств», – отреагировал глава федерального агентства на критику в адрес подведомственного ФГУП.

По мнению Ильи Шестакова, выбранный подход, который предполагает акционирование Нацрыбресурса и его объединение с другими ведомственными учреждениями, – абсолютно правильный.

«Он вписывается в ту логику, о которой мы говорим. И помимо этого мы видим, что внебюджетные источники, которые мы привлекаем за счет другой деятельности других предприятий, мы сможем в том числе направлять, там, где это необходимо, там, где нет инвесторов, непосредственно на ремонт причалов и создание инфраструктуры», – добавил руководитель Росрыболовства.

Обсуждение законопроекта об акционировании предприятия, по его словам, пока продолжается, но со стороны Росимущества, Росреестра и Минэкономразвития речь идет именно о юридических вопросах, таких как регистрация и оформление имущества и земельных участков.

«Ни у кого нет принципиальных разногласий с точки зрения необходимости акционирования, – подчеркнул Илья Шестаков. – В ноябре мы провели совещание, на котором, как мне кажется, все последние разногласия сняли, поэтому надеюсь, что в январе мы уже сможем этот законопроект направить в Минюст для заключения».

Fishnews