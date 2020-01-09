Новости
Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Российские рыбаки установили мировой рекорд: МРКТ «Петр I» добыл за год 87 297 тонн – максимальный результат среди судов такого типа. Море – это то место, где человек может достичь желаемых высот, отметил на встрече экипажа капитан-директор Александр Бухинник и пригласил молодежь в рыбацкую профессию.

Для аэропорта Владивосток 4 января стало особенным днем: в воздушной гавани родные и близкие встречали после многомесячного рейса тех, кто трудится в море, – экипаж МРКТ «Петр I».

Рыбаки вернулись с рекордом для всей страны. За год поймано свыше 87 тыс. тонн – лучший показатель в мире.

Компания «Тралфлот» (входит в ГК «Сигма Марин Технолоджи»), которой принадлежит «Петр I», организовала для моряков торжественный прием: с оркестром, поздравлениями и подарками – как и положено приветствовать настоящих героев.

Годовой вылов судна – результат работы двух экипажей. Первый, которым руководил Александр Рыбалочка, за эти три месяц взял около 27 тыс. тонн, второй – во главе с Александром Бухинником – с июня добыл порядка 60 тыс. тонн. «Парни с рыбацким характером», – так говорит о капитанах «Петра I» руководство компании.

До этого лучший показатель был у американцев – 83800 тонн, причем пальму первенства иностранные коллеги держали долго, рассказал Fishnews генеральный директор «Тралфлота» Владимир Рекасов. Обычно максимальный результат для такого судна – 50-60 тыс. тонн, отметил он.

«Петра I» компания приобрела в 2016 году – для того чтобы развивать промысел сардины-иваси и скумбрии. Объектов, которые открыли новые перспективы перед российской рыбной отраслью. Добыча иваси – непростая задача, тем не менее рыбакам удалось не только наладить промысел, но и добиться рекорда.

Лов велся не только в зоне РФ, но и в зоне Японии: «Трафлот» получил доли квот на работу в этих водах по итогам аукционных процедур 2019 года. Возможность работы в японской зоне позволяет серьезно продлить сроки промысла, отметил руководитель компании. Лов пелагических объектов планируется развивать, для этого приобретено еще одно судно.

В основном в экипаже «Петра I» – дальневосточники. На судне работает немало жителей Приморского края. «Спасибо за рекорд! Так держать!» – приветствовал моряков директор департамента рыбного хозяйства региона Сергей Наставшев.

Компания подала документы, чтобы рыбаков отметили на государственном уровне. О планах по награждению экипажа ранее сообщил и замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Сейчас наступают времена, когда к морской профессии меняется отношение, уверен Александр Бухинник. На встрече экипажа он предложил тем, кто выбирает свой путь в жизни, обратить внимание на эту стезю. «29 лет в море – я ни дня не пожалел, что выбрал эту профессию, – сказал капитан. – Море – это то место, где человеку дается возможность стать тем, кем он может стать. Добиться тех высот, которых он хочет добиться. Это неограниченное поле деятельности для людей инициативных, со стержнем внутри».

Сейчас «Петр I» возвращается к работе в Охотском море – у судна начинается новый промысловый сезон.

Полный фоторепортаж смотрите в рубрике «События» на сайте Fishnews.

  • Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»
  • Встреча была по-настоящему радостной. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»
  • Рыбакам-рекордсменам приготовили подарки. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»
  • Капитан-директор МРКТ «Петр I» Александр БУХИННИК пригласил молодежь в морскую профессию. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»
  • Рыбаков поздравил генеральный директор компании «Тралфлот» Владимир РЕКАСОВ. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»
  • «Спасибо за рекорд!» – поблагодарил экипаж директор департамента рыбного хозяйства Приморья Сергей НАСТАВШЕВ. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»
  • На память сделали групповое фото. Снимок предоставлен ГК «Сигма Марин Технолоджи»
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостокросрыболовствояпония
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Ищем пути развития в новых условиях

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Структура ВНИРО работает как часы

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Мы растем вместе с отраслью

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Важно обеспечить условия бесперебойной работы на промысле

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

    Сергей ЛЕЛЮХИН

    У рыбной биржи в России свой опыт и свой путь

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Андрей БЕЛИНСКИЙ

    Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург»

    Андрей БЕЛИНСКИЙ

    Бирже необходимо мнение участников рынка

    Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

    Член совета директоров РК «Восток-1»

    Александр ПЕРЕДНЯ

    Ключи к Мировому океану

    Все материалы

    Крупным планом

    5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

    АТФ: Рыбалка длиною в век

    Доли квот крабов продали с аукциона

    С чем рыбаки начинают новый год

    Российские производители оборудования взялись за крабовое направление

    Время пришло

    Призеры Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по конному спорту Егор ТЕМНЫЙ и Вера ИГАМБЕРДЫЕВА. Фото пресс-службы «Родных островов»

    «Родные острова» поддержали десятки добрых дел

    Все материалы

    События

    Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

    Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

    Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.