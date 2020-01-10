10 января 2020 года

Какие условия оставят краболовам

Федеральный закон о рыболовстве предусматривает предельный срок для строительства судна под крабовые квоты в пять лет. Однако уже в конце прошлого года обсуждалось смягчение этого требования.

По закону, победители аукциона, на котором распределялись квоты добычи крабов в инвестиционных целях, должны построить судно в России не более чем за пять лет со дня заключения договора с Росрыболовством.

Рассмотреть возможность увеличения этого срока вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил во время ноябрьской поездки в Приморский край. Такую идею объясняют состоянием дальневосточных верфей, где планируется строительство значительного количества судов. В декабре Юрий Трутнев сообщил, что решение поддержано по итогам заседания правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

«С учетом того, что для многих предприятий на территории Дальнего Востока это совсем новая продукция и состояние предприятий не такое блестящее, попросили дополнительно два года. Мы тоже такое решение поддержали», – заявил тогда вице-премьер – полпред.

Результаты крабовых торгов и реализация проектов под полученные квоты – актуальная тема, и Fishnews запустил новый опрос. Читатели могут поделиться прогнозами, какое решение будет принято по максимальному сроку. Опросник размещен справа от текста новости. Результаты голосования будут опубликованы на сайте.

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