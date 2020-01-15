15 января 2020 года

Депутаты готовят рыбакам законодательные новшества

Весенняя сессия 2020 г. стартовала в Госдуме. Парламентарии намерены рассмотреть ряд законопроектов, так или иначе затрагивающих рыбную отрасль.

В своем выступлении на открытии сессии председатель Госдумы Вячеслав Володин особо отметил проект закона о защите и поощрении капиталовложений. «Закон важный, его ждут, он имеет большое значение для развития инвестиционной деятельности и в целом экономики нашей страны», - сказал он.

Законопроект иногда называют «инвестиционным кодексом», напомнил спикер нижней палаты парламента. «Хотя до кодекса далеко, но то, что законопроект очень важен, — это так. Мы должны сделать все, чтобы он был качественным», - заявил председатель ГД.

Также в примерной программе весенней сессии среди первоочередных вопросов на январь намечено рассмотрение в первом чтении поправок в КТМ РФ по безопасности мореплавания и законопроекта о биологической безопасности. В марте во втором чтении планируется рассмотреть законопроект об отмене плановых проверок судов в районах промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

«В целом сессия обещает быть насыщенной», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Fishnews