15 января 2020 года

Китай отреагировал на претензии России к рыбе

Компетентные ведомства России и Китая приостановили сертификацию аквакультурной продукции для экспорта в РФ. Исключение пока сделали для трех предприятий.

Временные ограничения на ввоз в Россию продукции аквакультуры из КНР Россельхознадзор ввел с 9 января. В ведомстве заявили о недостаточном контроле с китайской стороны. Впоследствии компетентные службы двух стран провели переговоры о том, как возобновить поставки.

В результате достигнутых договоренностей Россельхознадзор по просьбе китайской стороны с 13 января 2020 г. изменил статус предприятий КНР по производству продукции аквакультуры на «приостановка сертификации», сообщили Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства.

«Китайское ведомство дало гарантии о недопущении поставок продукции аквакультуры и самостоятельно приостановило сертификацию поставляемой из Китая в Россию указанной продукции, включая следующие виды гидробионтов: угорь, тиляпия, осетр, форель, креветка и содержащие указанные виды гидробионтов смеси морепродуктов замороженных (морской коктейль)», – говорится в пресс-релизе.

Также на основании гарантии китайской стороны Россельхознадзор разрешил поставки с трех предприятий (двух – по производству угря и одного – по производству осетровых видов рыб).

Fishnews