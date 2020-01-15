15 января 2020 года

Минсельхоз подготовил первые изменения по любительской рыбалке

В перечень регионов, где допускается использование жаберных сетей при любительском рыболовстве, планируется включить Ненецкий автономный округ. Также предлагается сократить список территорий, где можно применять сетные орудия лова в принципе.

С 1 января 2020 г. вступили в силу федеральный закон о любительском рыболовстве, а также регулирующие эту сферу документы правительства. Использовать сетные орудия лова (к ним отнесены жаберные сети, невода, бредни, сетные ловушки и т.д.) можно только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока после обязательной постановки на учет и маркировки. Детали этих процедур определены постановлением правительства РФ от 21 ноября 2019 г. № 1482.

Сейчас на портале regulation.gov.ru размещен проект изменений списка регионов, где допускается использование сетных орудий. Предлагается исключить из перечня Тыву, Вологодскую, Кемеровскую, Кировскую и Тюменскую области, сообщает корреспондент Fishnews.

Также предложены изменения в список регионов, где допускается использование жаберных сетей (определен постановлением правительства РФ от 16 ноября 2019 г. № 1462). В перечень планируется включить Ненецкий автономный округ. Как сообщали ранее власти региона, НАО не попал в документ сразу из-за технической ошибки.

Fishnews

