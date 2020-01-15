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Тихоокеанский лосось и сеть. Фото Андрея Нарчука

Лососевые исследования Амура приветствовали экологи

WWF России считает необходимыми намеченные на 2020-2024 гг. экспедиции по изучению рыбных запасов в бассейне Амура. Общественный мониторинг показывает практически пустые нерестилища кеты на Амгуни, Анюе и Тунгуске, отмечают экологи.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработал программу развития отраслевых исследований в пресноводных водных объектах РФ в 2020 – 2024 гг. В пятилетний план подпрограммы «Рыбы реки Амур» включены пять экспедиций: Верхнеамурская (на реке Амур от границы Амурской и Читинской областей до Хабаровска); Нижнеамурская (в русле Амура от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре); Уссури-Ханкайская (на Уссури и озере Ханка) и Амурский лиман (во всей акватории лимана, включая притоки).

Предполагается, что важной составляющей подпрограммы станет мониторинг потенциала нерестовых рек, площадей нерестилищ лососей.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин в интервью Fishnews назвал предстоящие комплексные исследования Второй Амурской экспедицией. «Первая проводилась еще в 1930-е годы, и как ни прискорбно, многие знания по Амуру с тех пор не обновлялись», – подчеркнул глава института.

WWF России отмечает, что в последние годы численность приходящих в Амур на нерест лососей снижается. Экологи приводят результаты общественного мониторинга, стартовавшего в 2018 г.

«Осенью 2018 года независимое обследование выявило практически пустые нерестилища на Амгуни, Анюе и Тунгуске — в среднем 0,1 экземпляра на 100 кв. м реки при норме для осенней кеты около 50 рыб. В Год лосося – 2019-й – рыбы было обнаружено чуть больше: на Амгуни – 0,24, на Анюе – 2,5, на Тунгуске – 0,06 экземпляра на 100 кв. м, то есть нерестилища по-прежнему остаются пустыми», – говорится в пресс-релизе организации.

Ситуация с летней кетой оказалась еще плачевнее, заявили экологи. В 2019 г. по инициативе рыбаков был введен запрет на промысел.

«Во время общественного мониторинга ни в одной из нерестовых рек выше Николаевск-на-Амуре летняя кета и горбуша не были обнаружены. В главном нерестовом притоке Амура, Амгуни, удалось отметить лишь 1 экземпляр отнерестившейся кеты и 2 экземпляра живой рыбы», - сообщили в WWF России.

«Выявленные факты браконьерства и пустые нерестилища подтвердили необходимость проведения регулярных серьезных научных обследований и усиления мер охраны лососевых на Амуре. Поэтому мы приветствуем инициативу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии о старте в 2020 году большой научной экспедиции на Амуре. Это решение давно назрело и крайне необходимо для сохранения запасов тихоокеанского лосося как основы устойчивого рыболовства», - заявила координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям Ольга Чеблукова.

Главное, подчеркнула она, чтобы пятилетние планы ВНИРО не остались на бумаге, были выполнены в полном объеме на всех основных нерестилищах Амура, дали научную оценку состояния популяций лососевых и прогноз на долгосрочную перспективу.

Экологи полагают, что общественный мониторинг дополнит общую картину состояния запасов лососевых, которую выдаст наука.

Fishnews

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