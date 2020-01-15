15 января 2020 года

Для Дальнего Востока готовят меры по развитию аквакультуры

Изменения законодательства, разработанные по поручению вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, обеспечат более эффективное использование акваторий.

Продолжается совершенствование правовой базы для развития марикультуры на Дальнем Востоке – поручения в этой сфере дал ведомствам вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев.

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в правила определения границ рыбоводных участков, сообщает корреспондент Fishnews. Они, напомним, утверждены постановлением правительства РФ от 11 ноября 2014 г. № 1183.

Предусматривается, что границы рыбоводных участков можно будет формировать более чем по четырем произвольным точкам привязки. Исключается также требование о минимальной площади РВУ. Изменения уже положительно оценили в отраслевых объединениях. Это снятие барьеров для аквакультуры, возможность активнее вовлекать акватории в хозяйственный оборот, считают эксперты.

На Дальнем Востоке действует особый порядок формирования участков для марикультуры. Для удобства инвесторов запущен специальный интернет-сервис по формированию участков – aquavostok.ru. Проводятся электронные аукционы по распределению акваторий.

Повышение экономической отдачи от аквакультуры – один из драйверов ускоренного развития рыбной отрасли ДФО. Такой приоритет предусмотрен Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса России на период до 2030 г., утвержденной правительством в ноябре 2019 г.

Fishnews