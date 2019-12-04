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Изменения по «Аквавостоку» оценили в отрасли

Процесс формирования участков для аквакультуры на Дальнем Востоке сделают более эффективным. Это позволит вовлечь в работу новые акватории, отмечают в союзе предприятий марикультуры.

Напомним, что для развития аквакультуры в Дальневосточном федеральном округе введены особые правила формирования рыбоводных участков. В рамках поручения вице-премьера – полпреда президента Юрия Трутнева создан специальный интернет-сервис нарезки РВУ в регионе – aquavostok.ru.

Практика выделения участков показала, что необходимо делать для дальнейшего развития отрасли. Сейчас решено внести изменения, позволяющие инвесторам формировать границы участков более чем по четырем произвольным точкам привязки. «Это одно из предложений, с которыми выступало наше объединение, – рассказал Fishnews председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. – С точки зрения вовлечения в хозяйственный оборот большего числа акваторий это будет безусловный плюс».

Как ранее отмечал Юрий Трутнев, электронный сервис должен обеспечить прозрачную процедуру предоставления участков и расширить возможность аквакультуры в Дальневосточном регионе.

Сейчас в рамках поручения вице-премьера – полпреда прорабатываются и другие инициативы в сфере аквакультуры. Так, предложен законопроект, который позволяет заниматься аквакультурой в границах рыболовного участка. О необходимости таких изменений неоднократно заявляли представители рыбной промышленности Сахалинской области.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультурадальний восток
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