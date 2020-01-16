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Образец каната для промысла краба-стригуна опилио. Зеленый цвет означает область Квебека, а оранжевый - промысловый вид. Фото с сайта CBC News

Канадские орудия лова станет проще опознать

Рыбопромышленники Канады должны будут оснащать ловушки, ярусы и жаберные сети специальными цветными канатами для идентификации. Нововведение направлено на защиту южных китов и сохранение доступа на рынок США.

В заливе Святого Лаврентия южные киты порой запутываются в орудиях лова рыбаков Канады. За последние три года там погибло около двух дюжин животных, отмечает Канадская телерадиовещательная корпорация (Canadian Broadcasting Corporation, CBC). В Соединенных Штатах политики и защитники природы все чаще стали говорить о том, что канадское законодательство в области рыболовства слишком мягкое и не обеспечивает защиту морских млекопитающих. Предлагалось даже запретить импорт рыбы и морепродуктов из Канады.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в США действует Закон о защите морских млекопитающих. Он разрешает ввоз только тех уловов, которые добыты в соответствии с правилами защиты китов, эквивалентными американским.

Подробно о нововведениях рассказало Министерство рыболовства и океанов Канады в специальном уведомлении от 20 декабря 2019 г. Отмечается, что новые требования – часть усилий страны по улучшению прослеживаемости орудий лова и обеспечении безопасности для морских млекопитающих.

При плетении канатов будет использоваться цветовая схема: один цвет - регион, другой – облавливаемый вид, третий - индивидуальная рыболовная зона. Эта маркировка также позволит различать канадские и американские орудия лова.

В качестве альтернативы предлагается серебристая прозрачная лента, на которую будет нанесена вся необходимая информация.

По информации CBC, по новой схеме в 2020 г. начнут работать 14 промыслов - в основном добытчики лобстера и краба-стригуна опилио. Цветовая маркировка будет распространяться и на тех рыбаков, которые ловят треску, креветку и кальмара с помощью ловушек, ярусов и жаберных сетей.

Ранее Канада уже принимала меры для защиты китов. Так, в 2018 г. были сокращены сроки крабовой путины и сезон добычи лобстера. Ограничения ввели и на количество орудий лова на этих промыслах.

Fishnews

  • Образец каната для промысла краба-стригуна опилио. Зеленый цвет означает область Квебека, а оранжевый - промысловый вид. Фото с сайта CBC News
  • При плетении канатов будет использоваться специальная цветовая схема. Фото с сайта CBC News
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