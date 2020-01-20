20 января 2020 года

Александр Дупляков: Предлагаем уйти от избыточных согласований при экспорте морепродуктов

Необходимо исключить процедуру согласования заявлений на получение лицензий для поставок живых морепродуктов с Росприроднадзором, отмечает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

«Сейчас для поставок морепродуктов в живом виде, например краба, необходимо получать лицензию в Министерстве промышленности и торговли. Это требование наднационального законодательства, - рассказал Fishnews руководитель АДК. - Однако также приходится согласовывать заявление о выдаче лицензий с Росприроднадзором. На наш взгляд, такая надстройка абсолютна излишня».

В отраслевом сообществе рассчитывают исключить процедуру согласования заявления. Для этого предполагается задействовать механизм «регуляторной гильотины». Изменения позволили бы сэкономить до двух недель на оформление поставок, обратил внимание президент ассоциации.

«В декабре избыточность согласования обсуждалась на заседании подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. По нашей информации, руководство Росприроднадзора согласно с необходимостью изменений. Также вопросом занимается рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в рыболовстве. Рассчитываем, что в этом году изменения будут внесены».

В перспективе можно было бы уйти и от получения лицензий. «Чем живой краб в этом случае отличается от мороженого, на который такого документа не требуется? Ничем. Причем эту лицензию для краба не проверяют ни покупатели за рубежом, ни органы госконтроля иностранных государства», - прокомментировал Александр Дупляков.

На наднациональное законодательство «регуляторная гильотина» пока не распространяется. «Мы считаем, что от лицензий тоже можно отказаться, но так как это требование на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то внесение изменений потребуют больше время. Однако работа уже ведется», - сообщил руководитель ассоциации.

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