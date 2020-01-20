20 января 2020 года

С японского судна-нарушителя сняли арест

Капитана задержанного в российских водах японского судна оштрафовали за нарушение правил рыболовства, сообщает погрануправление по Сахалинской области. По информации ведомства, судно уже покинуло морской терминал Южно-Курильск.

Шхуну «№ 68 Сёё Мару» (порт приписки Немуро, Япония) задержали после проверки 15 января в исключительной экономической зоне России. Для разбирательств судно доставили в морской терминал Южно-Курильск.

Южно-Курильский районный суд 20 января признал капитана виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в исключительной экономической зоне Российской Федерации), рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области. По данным ведомства, наказанием стал штраф.

На борту судна пограничниками «было выявлено более 1100 кг водных биологических ресурсов, не внесенных в промысловую документацию», говорится в пресс-релизе. Напомним, ранее сообщалось о 714 кг неучтенного ската.

После оплаты штрафа административный арест с «№ 68 Сёё Мару» сняли, судно покинуло терминал Южно-Курильск, отметили в погрануправлении.

В декабре российские пограничники задержали в водах южных Курильских островов сразу пять японских шхун за перелов осьминога. Суда были доставлены в Южно-Курильск, их отпустили после того, как капитаны оплатили штрафы.

Fishnews