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Президент Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Рыбаки просят ускорить решение «креветочного вопроса»

Промысел углохвостой креветки в подзоне Приморье открывается 10 апреля. Чтобы успеть к началу сезона в 2020 г., необходимо ускорить подготовку нормативно-правовой базы, отмечает президент АРПП Георгий Мартынов.

Напомним, что углохвостая креветка подзоны Приморье оказалась исключена из хозяйственного оборота. По данным науки, промысел может осуществляться к северу от мыса Золотой. Однако объект не оказалось ни в приказе об утверждении ОДУ на 2020 г., ни в приказе, на основе которого организуется добыча «неодуемых».

Сейчас Минсельхоз подготовил документ об исключении из списка «одуемых» углохвостой креветки подзоны Приморье к югу от мыса Золотой, сообщили в пресс-службе министерства. Приказ находится на согласовании в Минюсте. Затем предполагается установить для креветки режим возможного вылова по всему промрайону. Таким образом, ее промысел к северу от Золотого будет открыт.

«Добывающие креветку компании остаются в напряжении, ведь до начала промыслового сезона осталось совсем мало времени, - рассказал Fishnews президент Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. - Поэтому мы просим руководство Федерального агентства по рыболовству ускорить решение этого вопроса. Если решение зависит от согласования с Минюстом, надо писать обращение туда. Этот объект очень важен для насыщения внутреннего рынка, куда попадает основная часть уловов. Он важен и для некоторых наших предприятий, которые специально закупали суда под этот ресурс. Если не успеть внести поправки в нормативную базу, суда будут простаивать, альтернативы у них нет».

Георгий Мартынов отметил, что среди предприятий-членов АРПП промыслом углохвостой креветки в подзоне Приморье занимается пять компаний.

Fishnews

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НазадМетки: ОДУкреветка
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