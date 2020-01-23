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Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Дмитрий Антоненко: «Океаническая» уже собрала важные сведения

На острове Шикотан с начала сентября работает станция «Океаническая» - подразделение Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). База уже собрала материал по сардине-иваси, скумбрии, минтаю, кальмару, отметил начальник станции Дмитрий Антоненко.

«На Шикотане в период «сардиновой эпохи», в 1970–1980-е годы, работала большая научная группа океанологов, ихтиологов, аналитиков. Они занималась оперативным краткосрочным прогнозированием подходов в наши воды и районов образования промысловых скоплений сардины, скумбрии и сайры», - напомнил Дмитрий Антоненко в интервью Fishnews.

Он обратил внимание, что «Океаническая» расположена в центре промыслового района, это позволяет ученым и технологам заниматься исследованиями прямо на месте.

«Сейчас станция плотно работает с новым и современным рыбообрабатывающим заводом (филиал ЗАО «Курильский Рыбак»), открывшимся в поселке Крабозаводское. Уже созданы все условия для проживания и научной деятельности, сотрудники пока работают вахтовым методом, но коллектив уже формируется. К счастью, благодаря современным технологиям, часть вопросов пока удается решать дистанционно», - рассказал ученый.

По его словам, в прошедшем году сотрудники «Океанической» собрали материал по сардине, скумбрии, минтаю и частично по кальмару. Эти данные используют при подготовке путинных прогнозов и обоснования годового общего допустимого улова и рекомендуемого вылова

«Но пока рано говорить об этом как о результатах станции в отрыве от общей комплексной работы рыбохозяйственной науки на берегу и в море - нужно, чтобы станция отработала сезонный цикл, - подчеркнул Дмитрий Антоненко. - Вероятно, в этом году мы уже сможем подвести кое-какие итоги и сделать выводы».

Научное сопровождение пелагической путины осуществлялось так: группа из двух аналитиков работала на Шикотане и получала ежесуточную информацию из ТИНРО о положении гидрологических структур и добывающего флота в Южно-Курильском районе по спутниковым данным. Также шел тесный обмен данными с научной группой на НИС «Владимир Сафонов», ведущим поиск промысловых скоплений сайры и сардины.

«Кроме этого, анализируется информация, получаемая от наблюдателя с промыслового судна, ведущего поиск рыбы, а также из уловов судов, сдающих рыбу на завод, - отметил начальник станции. - Соответственно, происходит первичный анализ поступающих данных и совместно с коллегами готовятся оперативные рекомендации для рыбаков».

Специалисты «Океанической» сопровождают и минтаевую путину - два сотрудника ТИНРО уже работают на Шикотане, где будут находиться до февраля.

Исследования в области рыбопереработки – актуальное направление в ТИНРО. Поэтому руководство филиала планирует направить на «Океаническую» специалистов-технологов для изысканий в области заморозки, хранения рыбы и разработки соответствующих нормативов, сообщил Дмитрий Антоненко.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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