27 января 2020 года

«Энигма Астралис» пропала из поля зрения спасателей

Горевшего в Охотском море траулера «Энигма Астралис» не оказалось на прежнем месте после штормовой ночи с 26 на 27 января. Спасатели предполагают, что судно затонуло, поисковой операции мешает погода.

Траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море 21 января. Весь экипаж – 47 человек – был эвакуирован на плавбазу «Всеволод Сибирцев». Вечером того же дня к аварийному судну подошел спасатель «Сибирский». Высадиться на борт «Энигмы Астралис» оказалось невозможно из-за высокой температуры и плохой погоды, 23 января спасатели начали пролив палубы. На месте горящее судно удерживалось опущенным на дно тралом.

Спасатели хотели взять «Энигму Астралис» на буксир, чтобы оттянуть к ледовой кромке, а затем обследовать подводную часть корпуса и заделать все конструктивные отверстия ниже ватерлинии. Помешала погода – волны и сильный ветер. 25 и 26 января «Сибирский», когда циклон затихал, поливал горящий траулер водой. Вода быстро испарялась: температура была слишком высокой. По состоянию на вечер 26 января открытого огня уже не было.

Утром 27 января «Энигмы Астралис» на прежнем месте не оказалось, на поверхности воды остались только масляные пятна, сообщил Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык.

«Думали, он ночь перестоит – не перестоял. Высота волны в этом районе была 6,5-7 м, ветер - до 30 м/с», - рассказал руководитель отряда. По его мнению, судно могло затонуть.

«Визуальный контакт в настоящее время с судном утерян из-за сильного снегопада и шторма. Утверждать, что в настоящее время судно затонуло, нельзя», - прокомментировала представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова в 16:20 по владивостокскому времени. По ее словам, все близлежащие суда предупреждены об опасности столкновения, поисковой операции препятствует сильная заснеженность и сильный шторм.

Fishnews

