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Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

Что происходит в отрасли

В центре внимания Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области – подготовка к лососевой путине, реформа контрольно-надзорной деятельности, защита интересов компаний в условиях изменений отраслевого законодательства.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области провела пресс-конференцию об итогах 2019 г. и перспективах ближайшего будущего.

Прошлый год ознаменовался серьезными событиями, изменившими жизнь в отрасли. Со дня принятия федерального закона о рыболовстве исполнилось 15 лет. По этому случаю в Госдуме прошла большая конференция. На ней говорилось о задачах, которые предстоит решать как рыбакам, так и государству, рассказал Максим Козлов.

Одним из основных посылов при обсуждении закона о рыболовстве стало сохранение исторического принципа, отметил руководитель АРСО. Незыблемость этого подхода (причем ее в свое время гарантировало государство) пошатнулась. Компании активно выступали против внедрения аукционов. О том, что изменение доступа к ресурсу пагубно скажется на рыбной отрасли Сахалинской области, предупреждала и региональная ассоциация.

Бизнес-сообщество предлагало альтернативные пути развития отрасли, в том числе способы пополнения бюджета, напомнил Максим Козлов. Тем не менее решение о крабовых аукционах было принято.

По оценкам АРСО, в результате изменения доступа к ресурсу предприятия области лишились 10 тыс. тонн крабовых квот. В ассоциации подсчитали, что за десять лет регион потеряет порядка 6 млрд рублей налоговых отчислений. «Эти цифры мы берем из расчета того, что, безусловно, ставка сбора за водные биоресурсы будет расти», – объяснил президент объединения.

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  • Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ и председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ
  • Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области провела пресс-конференцию об итогах 2019 года и перспективах ближайшего будущего
  • Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области провела пресс-конференцию об итогах 2019 года и перспективах ближайшего будущего
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    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

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