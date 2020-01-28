28 января 2020 года

Владимир Путин дал поручение по законам о защите инвестиций

Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме к 30 апреля обеспечить принятие законов, направленных на защиту и поощрение капиталовложений. Депутаты уже поддержали такие инициативы в первом чтении.

Перечень поручений по реализации президентского послания Федеральному Собранию опубликован на сайте главы государства. Как сообщает корреспондент Fishnews, Владимир Путин рекомендовал Госдуме обеспечить «принятие федеральных законов, направленных на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации».

Задача поставлена правительству, также в работе должны принять участие ведущие общественные объединения предпринимателей. Срок – 30 апреля 2020 г.

В послании президент заявил, что нужно «сделать работу бизнеса удобнее и проще».

Пакет законопроектов, направленных на поддержку инвестиционной деятельности и создание для нее стабильных условий, правительство внесло в Госдуму в ноябре. В декабре депутаты поддержали проекты в первом чтении. Рассмотрение планируется продолжить в весеннюю сессию.

Fishnews