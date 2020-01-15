15 января 2020 года

Владимир Путин призвал сделать работу бизнеса «удобнее и проще»

В послании Федеральном Собранию президент Владимир Путин озвучил меры по привлечению инвестиций в экономику. Это в том числе реформа контрольно-надзорной деятельности и принятие законов по защите капиталовложений.

Деловой климат – традиционная тема посланий главы государства Федеральному Собранию. Не стал исключением и нынешний год, сообщает корреспондент Fishnews.

Ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего уровня в 21% до 25% в 2024 г., заявил Владимир Путин.

Среди мер для развития экономики он назвал принятие законов о защите и поощрении капиталовложений. «Мы договорились в течение шести лет не менять налоговые условия для бизнеса – таким образом обеспечить более широкий горизонт для планирования инвестиций. Я обращаюсь к депутата, к правительству: нужно ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений», – поручил президент. Такие проекты, напомним, в декабре прошли первое чтение в Госдуме.

Налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов – зафиксированы на три года. «Эти гарантии инвесторам должны стать нормой закона», – подчеркнул президент.

Предложены также и механизмы поддержки в налоговой сфере. Сегодня у регионов есть право предоставлять инвестиционные налоговые вычеты, трехлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но субъекты Федерации редко используют эту возможность, обратил внимание Владимир Путин. «Предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета», –выступил глава государства.

Напомнил он и о реформе контроля и надзора. «В 2020 году нужно, наконец, завершить реформу контрольно-надзорной деятельности. Тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще», – подчеркнул Владимир Путин.

Поручение реформировать систему госконтроля президент дал в послании 2019 г. Исключать избыточные, неэффективные, устаревшие требования власти должны в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Основой для реформы призваны стать два федеральных закона – «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ». В начале декабря правительство внесло проекты этих законов в Госдуму.

В законопроекте об обязательных требованиях предложены сроки для реализации механизма «регуляторной гильотины». Предполагается, что на федеральном уровне прежние требования перестанут действовать с 1 января 2021 г., на региональном – с 1 января 2022 г, на муниципальном – с 1 января 2023 г.

Содействовать реформе должны специальные рабочие группы. Такая группа создана и в сфере рыболовства.

Fishnews