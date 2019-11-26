26 ноября 2019 года

Господдержка учтет особенности серийного строительства судов

Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил учесть специфику серийного строительства при разработке механизмов субсидирования приобретения флота для добычи крабов.

Меры, которые могли бы стимулировать работу верфей, вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев обсудил с представителями отрасли и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во время поездки на «Восточную верфь». На предприятии 26 ноября заложили первое судно-краболов для победителя октябрьского аукциона – компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»).

Предполагается, что заказы на постройку краболовного флота помогут в развитии судостроения Дальнего Востока. «Сигма Марин Технолоджи» собирается строить на «Восточной верфи» еще три судна-краболова. «Мы рассчитываем закончить программу строительства четырех судов в апреле 2023 года», – рассказал генеральный директор «Дальневосточного побережья» Андрей Басаргин. Первое судно планируется передать заказчику в 2021 г.

Сейчас власти прорабатывают механизмы развития верфей ДФО. Вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей Гордеев ранее обратились к президенту с предложением о поддержке строительства судов – добытчиков краба на Дальнем Востоке. Владимир Путин инициативу поддержал.

Планируется субсидировать до 20% стоимости краболовов, рассказал, отвечая на вопрос Fishnews, Юрий Трутнев. Поддержка государства, по мнению вице-премьера – полпреда, необходима, чтобы обеспечить развитие российских предприятий.

«Мы же знаем, что большое количество заказов на строительство судов уходит за рубеж. Все почему-то считали, что рынок решит эту проблему – он ее не решает, потому что за рубежом – в Корее, в Китае – вкладываются значительные бюджетные деньги, для того чтобы поддержать и развить отрасль», – обратил внимание Юрий Трутнев.

Он поручил рассмотреть возможность, чтобы на первое судно в серии субсидии были больше, чем по остальным. Это позволит учесть специфику серийного строительства. Изучить вопрос поручено главе Минвостокразвития РФ Александру Козлову.

«Я абсолютно уверен в том, что у нас люди умеют работать. Просто нужно, чтобы был заказ, чтобы была поддержка государства. Вот эту поддержку мы будем осуществлять», – пообещал вице-премьер – полномочный представитель президента.

Fishnews