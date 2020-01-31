31 января 2020 года

О первых шагах Russian Fish расскажут в Брюсселе

В апреле на международной выставке Seafood Expo Global and Seafood Processing Global в Брюсселе презентуют маркетинговую стратегию Russian Fish. Она должна обеспечить новые возможности для продвижения российской рыбопродукции на зарубежных рынках.

Международная выставка морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global пройдет в столице Бельгии с 21 по 23 апреля. Для России участие в ней будет пятым по счету. Национальный стенд станет больше на 20% и займет площадь свыше 800 кв. м. Его организатором традиционно является отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group (ESG).

Впервые экспозиция РФ представит в Брюсселе около 40 ведущих отечественных предприятий, занятых добычей, переработкой, импортом и экспортом рыбы и морепродуктов. Российскую делегацию возглавит заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В рамках деловой программы выставки на российском стенде (павильон № 11) состоится презентация отраслевой маркетинговой организации Russian Fish. Она будет заниматься вопросами продвижения отечественной рыбной продукции. Участникам мероприятия расскажут о конкретных шагах, которые разрабатывают аналитики.

Ранее этот проект стал одной из тем интервью, которое журналу «Fishnews – Новости рыболовства» дал генеральный директор ESG Иван Фетисов.

По его словам, Russian Fish – это инструмент, который позволит рыбаку быстро понять, какой продукт по какой цене предлагать на конкретном зарубежном рынке и какой способ продвижения будет максимально эффективным. Аналогичный подход в дальнейшем можно будет постепенно распространить и на внутренний рынок, отметил гендиректор Expo Solutions Group.

«Очевидно, что это потребует определенных инвестиций как финансовых, так и временных, а также человеческих ресурсов. Тем не менее за рубежом мы видим немало примеров таких организаций, которые очень неплохо себя зарекомендовали», – подчеркнул Иван Фетисов.

В конце октября концепцию Russian Fish обсудили на Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао China Fisheries & Seafood Expo. Круглый стол стал одной из центральных тем деловой программы.

Информационный партнер Expo Solutions Group – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews