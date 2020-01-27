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Национальный стенд России на Международной выставке морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global and Seafood Processing Global. Фото ESG

На Seafood Expo Global съедется рыба со всей России

С 21 по 23 апреля в Брюсселе пройдет Международная выставка морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global and Seafood Processing Global. Россия примет в ней участие в пятый раз, национальный стенд увеличится на 20% и займет более 800 кв. м.

С большим размахом

«Впервые российская экспозиция представит в Брюсселе около 40 ведущих отечественных предприятий, занятых добычей, переработкой, импортом и экспортом рыбы и морепродуктов. Российскую делегацию возглавит заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков», – рассказали Fishnews в пресс-службе оператора национального стенда – Expo Solutions Group.

Юбилейное участие российский стенд (в павильоне № 11) отметит эксклюзивной кулинарной программой. Посетителей экспозиции угостит тандем именитых шеф-поваров из Бельгии и РФ.

В ESG подчеркнули, что впервые на витринах стенда можно будет увидеть ассортимент рыбы и морепродуктов из всех промысловых регионов России – от Камчатки до Калининграда: лососевых, треску, пикшу, зубатку, окуня, палтуса, камбалу, сельдь, скумбрию, сардину-иваси, клыкача, краба, креветок, трепанга, гребешка, устриц.

Традиционные и новички

Одно из центральных мест национального стенда займет дальневосточная группа компаний «Сигма Марин Технолоджи» (SMT) - добытчик и поставщик свежемороженой трески, минтая, палтуса, сельди, скумбрии, кальмара, иваси, окуня. Напомним, принадлежащее холдингу судно «Петр Первый» установило мировой рекорд, наловив за прошедший год более 87,3 тыс. тонн.

Свою продукцию европейской публике предложат и другие постоянные участники российского стенда: «Норебо», «Русская рыбопромышленная компания», Находкинская база активного морского рыболовства, «ФОР Групп», Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, «ФЭСТ», «Антей».

Впервые в Брюсселе выступят «Карельский рыболовный флот», рыболовецкая артель «Иня», Рыболовецкий колхоз «Дружба», а также северо-западная компания «Мурман СиФуд». Она предложит европейским покупателям широкий ассортимент продукции из белой рыбы – замороженное в море филе и готовые продукты от завода «Мурман Фиш». Это более 100 наименований полуфабрикатов, пресервов, копченой, солено-вяленой продукции из трески, пикши, зубатки, путассу, сельди, скумбрии, мойвы, иваси и других рыб.

Кроме того, «Мурман СиФуд» представит гостям стенда проект новой высокотехнологичной береговой фабрики по переработке трески и пикши в городе Кола. Предприятие, рассчитанное на выпуск 50 тонн готовой продукции в день, строится по программе инвестиционных квот. Завод планируют сдать уже в феврале.

Благодаря поддержке торгово-промышленных палат Мурманской и Калининградской областей поучаствовать в выставке снова сможет ряд региональных предприятий. Дебютирует в этом году экспортный центр Астраханской области, он объединит на своем стенде ведущие компании региона. Камчатский край представят компании «Сириус», «Соболь», «Лойд-Фиш» и «Дельфин». На одном стенде с «Карельским рыболовным флотом» выступят еще два региональных предприятия. Архангельскую область представит Рыболовецкий колхоз имени М.И. Калинина с брендом Cold Waters.

В ESG отмечают, что рекордное количество участников стенда связано с интересом российских предприятий к европейскому рынку. Появляется все больше компаний, готовых предложить Европе рыбную продукцию глубокой переработки, соответствующую современным трендам и тенденциям.

Как заинтересовать поставщика

Участникам и гостям стенда презентуют комплексную маркетинговую стратегию и конкретные шаги по продвижению российской рыбопродукции от отраслевой маркетинговой организации Russian Fish.

Также в рамках деловой программы состоится круглый стол с участием иностранных ретейлеров и представителей HoReCa. Планируется обсудить взаимодействие с российскими поставщиками.

В прошлом году Seafood Expo Global & Seafood Processing Global прошла в Брюсселе с 7 по 9 мая. Об участии российских рыбопромышленников в выставке читайте в репортаже Fishnews.

Fishnews

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