31 октября 2019 года

Рыбаки обсудили концепцию Russian Fish

В России планируется создать специализированную организацию по продвижению отечественной рыбы. Каким образом она будет сформирована и какие задачи будет решать, обсудили на круглом столе на рыбопромышленной выставке в Циндао.

Перед российской рыбной продукцией открываются новые возможности, и очень важно эффективно их использовать, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на круглом столе «Russian Fish в Китае: стратегия и перспективы» на выставке в Циндао.

Проект Russian Fish, конечно, должен охватить не только китайский рынок. Маркетинговую стратегию разработал отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group как продолжение инициативы Росрыболовства.

У проекта две основные цели, рассказал бизнес-аналитик Expo Solutions Group Богдан Шалдугин. Работа по продвижению продукции российских рыбаков планируется как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В России актуален вопрос по увеличению потребления рыбы в сравнении с другой белковой продукцией. Нужно добиваться, чтобы отечественный потребитель был обеспечен качественной, правильно приготовленной рыбой, поддержал Петр Савчук.

На внешнем рынке стоит задача по увеличению индекса цены, а также объема экспорта, сообщает корреспондент Fishnews.

ESG рассказала о возможной структуре организации, которая будет заниматься вопросами продвижения. Особый акцент планируется сделать на аналитике. Специалисты будут обеспечивать компании отрасли информацией о том, какой продукт востребован, куда продукция должна отправляться и в каком виде. Важнейшим направлением станет и маркетинг.

Один из возможных путей - продвижение российской рыбы и морепродуктов под знаком продукта с особым качеством. Успешный опыт такой работы на экспортных рынках уже есть у зарубежных государств. В пример Богдан Шалдугин привел Норвегию – жители Китая считают ее страной-брендом по качеству рыбной продукции. «Они как только видят бренд Seafood from Norway, сразу думают, что это 100% качественная продукция и они готовы платить за нее чуть больше, чем конкурентам», - отметил аналитик.

Он подчеркнул: идея в том, чтобы узнаваемым был не только бренд Russian Fish, но и собственные бренды компаний.

По мнению замглавы Росрыболовства, создание единой организации помогло бы компаниям сократить расходы на продвижение, маркетинг.

Цель в том, чтобы российские компании не тратили годы на изучение того, какой продукт лучше поставить и по какой цене, на поиск каналов сбыта. «Все это сделает за них уже Russian Fish», - обрисовал идею Богдан Шалдугин.

На круглом столе представили информацию об участии в проекте организаций системы Росрыболовства. Ситуацию с ресурсом поможет определить рыбохозяйственная наука. Могут быть использованы и возможности Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС).

Участники круглого стола обратили внимание на то, что нужно тщательно продумать наполнение бренда. Обсуждался и вопрос, какая роль будет отводиться бизнесу в этой работе, какая – государству.

Рыбаки, конечно, заинтересованы, чтобы их продукция была узнаваема и ассоциировалась с качеством, но качество продукции у всех разное. Как обеспечить фильтры, чтобы из-за недоработок одних предприятий не пострадала репутация всего бренда русской рыбы, озвучил возникающий вопрос гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Все эти темы Петр Савчук предложил обсудить в дальнейшем. Он пригласил предприятия подключаться и высказывать свое мнение. Зарегистрировать некоммерческую организацию Russsian Fish планируется до 1 декабря.

24-я Международная выставка морепродуктов и рыболовства в Циндао China Fisheries & Seafood Expo проходит с 30 октября по 1 ноября. Национальный стенд России в четвертый раз организован отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group (ESG) под эгидой Росрыболовства.

Информационный партнер Expo Solutions Group - медиахолдинг Fishnews.

Fishnews