31 января 2020 года

Внутренний рынок рассчитывает на рыбоводов

Растущие объемы аквакультуры, по мнению регулятора, крайне важны для насыщения внутреннего рынка, поскольку морское рыболовство остается нацеленным в первую очередь на выполнение планов по экспорту.

Предварительные итоги работы в 2019 г. подвели в ассоциации «Росрыбхоз». Цифры, прозвучавшие на январском заседании правления, ожидаемо оказались очень высокими. Плановые задания на год ассоциация выполнила по всем показателям. По оперативным данным, общий улов рыбы и других гидробионтов составил 211,5 тыс. тонн, в том числе реализовано 86,2 тыс. тонн рыбы, выращенной в рыбоводных хозяйствах.

По сравнению с прошлым годом общая добыча рыбы выросла на 15,5%, а реализация продукции товарной аквакультуры – сразу на 21,4%. Более полная информация и основной показатель, на который ориентируется государство, – производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала, – станут известны ближе к заседанию совета Росрыбхоза, которое пройдет 26 марта в Москве. Нарастили объемы реализации товарной рыбы «Русское море – Аквакультура», удмуртский рыбхоз «Пихтовка», хозяйства Белгородской области, Карелии, Ленинградской области, Ставропольского края и других регионов.

Работу рыбоводов высоко оценил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. «В части рыбодобычи предыдущий год не отметился новыми показателями, новыми рекордами, а вот аквакультура дала очень серьезный прирост. Предварительные данные, которые у нас есть в целом по стране, – это 275 тыс. тонн без некоторых субъектов», – привел он статистику.

По словам представителя федерального агентства, темпы прироста по предприятиям Росрыбхоза в целом совпадают с динамикой в отрасли. «Думаю, что будет даже больше, то есть в целом порядка 16–17% после подведения всех итогов аквакультура прибавит. Такого прироста, наверное, ни одна из отраслей в нашей стране не показала. Это рекордный показатель за постсоветский период», – указал Василий Соколов.

Поощряемая государством ориентация «большого» морского рыболовства на экспорт повышает роль аквакультуры как источника рыбной продукции для насыщения внутреннего рынка. В обновленной доктрине продовольственной безопасности по-прежнему есть показатель по рыбе, хотя подсчитывать его теперь будут по другой методике.

«Сейчас всё направлено на экспорт, все основные меры поддержки, всё под маркой экспорта, и рыбаки, особенно те, которые работают в море, успешно реализуют эту задачу. На экспорт идет большой объем рыбы, он увеличивается за последние годы, – признал замруководителя ведомства. – Поэтому внутренним рынком кроме аквакультуры и внутренних водоемов, получается, заниматься уже и некому. В этой части мы очень надеемся, что аквакультура будет прирастать».

При этом в Росрыболовстве отмечают тревожные процессы в отрасли, особенно для небольших предприятий. «Аквакультура до последнего времени почти полностью состояла из малого и микро-, редко когда среднего бизнеса. Тенденция явно поменялась в прошлом году», – обратил внимание Василий Соколов.

На лидирующие позиции по производству рыбы стали выходить регионы, где ведется интенсивное выращивание рыбы с использованием высокоиндустриальных, современных технологий. Именно они демонстрируют самые высокие темпы роста. Однако такие инвестиции могут позволить себе только крупные компании. Тогда как традиционному малому бизнесу все сложнее выдерживать многочисленные требования, административные барьеры и давление со стороны разного рода контролирующих инстанций.

Задел на будущий рыбоводный сезон у предприятий Росрыбхоза пока выглядит неплохо. «В прошлом году получены очень неплохие навески рыбопосадочного материала. До зимовки были пересажены сеголетки навеской от 50 до 200 граммов, что создает базу для стабильного наращивания производства и в текущем году», – отчитался на заседании первый зампредседателя правления ассоциации Виктор Зарайский.

Определенные опасения вызывает экстремально теплая зима в европейской части страны. В Росрыбхозе обращают внимание, что в таких условиях очень важно проводить лечебно-профилактическую обработку рыбопосадочного материала и тщательно соблюдать технологию во время его пересадки, чтобы не допустить вспышек заболеваний.

Помимо природных факторов одной из главных проблем для большинства рыбоводных хозяйств является ежегодное снижение уровня дохода, за пределами которого у них появляется обязанность платить НДС. Ассоциация планирует в феврале-марте провести анализ ситуации, подготовить расчеты и обратиться в правительство с просьбой пересмотреть для предприятий аквакультуры эту планку в сторону увеличения, рассказал председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко.

«Хорошие у нас показатели. Конечно, тяжело их удержать на этом уровне, но надо к этому стремиться. Это говорит о том, что направление, которое мы когда-то выбрали – заниматься развитием аквакультуры, – было верным и наши усилия идут в правильном направлении», – заключил руководитель ассоциации.

Анна Лим, Fishnews