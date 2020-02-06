06 февраля 2020 года

Госдума ждет решения правительства по историческому принципу

На заседании рабочей группы по контролю за законом о крабовых аукционах депутаты Госдумы вновь подняли вопрос о гарантиях правительства по сохранению исторического принцип как минимум до истечения действующих договоров о закреплении квот.

Депутат от Мурманской области Алексей Веллер предложил вернуться к тексту постановления, принятого Госдумой параллельно с резонансным законом о распределении крабовых квот через аукционы. «Была рекомендация правительству РФ до конца 2019 года обеспечить принятие решения, предусматривающего на срок действия договоров, заключенных в 2018 году, закрепление исторического принципа», – напомнил он коллегам по рабочей группе.

«2019 год закончился – никакой конкретной информации от правительства на сегодняшний день нет. Это вызывает очень большое беспокойство среди рыбаков», – заявил парламентарий и поинтересовался, если ли у Росрыболовства сведения по этому вопросу.

Замруководителя федерального агентства Петр Савчук заверил, что Росрыболовство остается сторонником исторического принципа по всем видам водных биоресурсов, кроме крабов. «У нас проходят сейчас соответствующие согласительные совещания по дорожной карте с ФАС и с другими ведомствами, где мы отстаиваем позицию. Мы ее заявляли и придерживаемся по-прежнему», – попытался объяснить он действия регулятора.

«Мы знаем позицию вашего ведомства, мы знаем позицию Минсельхоза, – согласился Алексей Веллер. – Но в постановлении Дума совершенно четко прописала «до конца 2019 года» правительству в целом. Люди на это ориентировались. Уже у нас февраль 2020 года, а вы по-прежнему рассказываете, что идет согласование дорожных карт». Депутат указал, что межведомственные процедуры не эквивалентны документу и не являются подтверждением позиции правительства.

Возглавляющий рабочую группу председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил, что позиция нижней палаты парламента была закреплена в постановлении. Она нашла поддержку у курировавшего в тот момент отрасль вице-премьера Алексея Гордеева, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и всего рыбацкого сообщества. Против выступала только ФАС.

«Правильный вопрос, он понятен», – подытожил обсуждение Владимир Кашин и поручил отразить эту информацию в протоколе заседания рабочей группы.

Fishnews