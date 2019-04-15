15 апреля 2019 года

Краб – исключение, заявляет Минсельхоз

Минсельхоз направил в ФАС проект доклада, в котором не поддерживает распространение аукционного механизма на другие объекты промысла, помимо краба. Госдума приняла постановление с рекомендациями сохранить действующий механизм. Однако, как отмечают представители бизнеса, такие шаги не успокаивают.

Об инициативе перераспределить крабовые квоты на аукционе стало известно осенью 2017 г. Бизнес, реагируя на это предложение, сразу же высказал тревогу, что за крабом на торги последует и рыба.

Это беспокойство подкрепила дорожная карта по развитию конкуренции, утвержденная правительством в августе 2018 г. Минсельхозу, Росрыболовству и ФАС была поставлена задача подготовить предложения о регулярном – раз в три-пять лет – перераспределении части квот на электронных торгах. При этом в дорожной карте не уточнялось, о каких видах водных биоресурсов идет речь. Доклад в правительство по этому вопросу должен быть внесен в 2019 г.

5 апреля Министерство сельского хозяйства направило проект доклада в Федеральную антимонопольную службу. Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз проинформировал, что проработал вопрос о продаже 100% объема квот добычи ВБР для промысла на аукционах и пришел к выводу о негативном влиянии такого способа распределения на развитие отрасли. Отмечено, что действующий механизм – основной стимул для привлечения инвестиций. Коренное изменение этого принципа приведет к снижению ключевых экономических показателей развития отрасли, заявили в министерстве. Возможными негативными последствиями перехода на аукционы Минсельхоз назвал рост браконьерской активности и социальной напряженности в прибрежных регионах. Таким образом, заявило ведомство, по его мнению, разрабатывать механизм выделения по заданным критериям и на регулярной основе части квот из объема, ранее распределявшегося по историческому принципу, для продажи на аукционах нецелесообразно.

При этом министерство сослалось на то, что отрасль показывает устойчивые темпы роста вылова и высокую инвестиционную активность. В прошлом году по программе инвестиционных квот предприятия заявили о вложении 132 млрд рублей в проекты по строительству флота и береговых заводов, в 2019 г. объем инвестиций достигнет 200 млрд рублей, говорится в проекте доклада. Разработка аукционного механизма нецелесообразна в том числе с учетом реализации инвестпроектов, отметили в Минсельхозе.

В то же время министерство указало, что считает возможным использовать следующие меры:

– повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами, пересмотреть порядок применения льготы по уплате сбора и установить новые критерии для определения плательщиков ЕСХН;

– расширить в среднесрочной перспективе механизм распределения квот на инвестиционные цели;

– продать до 50% квот добычи крабов на аукционной основе с обязательством по строительству в России судов.

Закон, предусматривающий введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях, Госдума приняла 10 апреля. Распределять такие объемы предполагается по итогам электронных аукционов. Когда законопроект еще только готовился, регулятор рыбной отрасли неоднократно подчеркивал, что изменения коснутся только крабов, по другим объектам промысла исторический принцип нужно сохранить. При рассмотрении проекта в первом чтении замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков вновь заявил, что Минсельхоз и федеральное агентство не видят необходимости в распространении нового вида квот на иные виды водных биоресурсов. Такая же позиция у курирующего вице-премьера, сообщил глава ФАР.

Принимая законопроект в третьем чтении, депутаты решили снять обеспокоенность бизнеса рекомендациями правительству. Госдума приняла постановление, предлагающее не распространять аукционный принцип на другие объекты промысла.

Однако, как отмечают опрошенные Fishnews представители бизнеса, такие меры не слишком обнадеживают: слово «рекомендация» для инвесторов не особенно весомо. Стремительные изменения законодательства – в 2016 г., когда вводились инвестиционные квоты, а теперь – поправки по крабу – говорят о нестабильности, считают они.

Fishnews