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Российская продукция на Seafood Expo Global & Seafood Processing Global в Брюсселе. Фото Expo Solutions Group

Иван Фетисов: Настало время активно развивать новые рынки потребления

Российский стенд на Seafood Expo Global 2020 представит расширенный ассортимент продукции глубокой переработки. В рамках выставки планируется продолжить диалог с европейскими ретейлерами, заинтересованными в поставках рыбы и морепродуктов.

С 21 по 23 апреля Брюссель вновь примет крупнейшую международную выставку морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. Для российской делегации мероприятие станет юбилейным – пятый год подряд объединенный национальный стенд РФ будет полноправным участником глобального отраслевого события.

Организатор экспозиции – отраслевая выставочная компания Expo Solutions Group (ESG) – уже пообещал, что присутствие российских рыбопромышленников в этом году станет самым масштабным, а площадь стенда – рекордной за всю историю участия. Посетители смогут увидеть продукцию более 30 отечественных предприятий по добыче, переработке и торговле рыбой и морепродуктами.

Расширилась и география участников экспозиции, например, в Брюсселе впервые можно будет увидеть ряд астраханских, карельских, камчатских производителей. В числе традиционных гостей Брюсселя – компании «Антей», «ФЭСТ», «Дикий улов», «Норебо», Находкинская база активного морского рыболовства, РРПК, «Рыбтехцентр», «ФОР Групп», Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, «Сириус».

«В этом году мы видим готовность многих наших производителей предлагать рынку продукцию глубокой переработки, прежде всего филейной группы, – рассказал Fishnews гендиректор ESG Иван Фетисов. – Посмотрите на темпы, с которыми запускаются новые заводы, – объемы выпуска филе из белой и красной рыбы будут только расти. Поэтому сейчас самое время сделать уникальное предложение рынку, обсудить цены и объемы будущих поставок, поскольку у российских предприятий есть для этого резервы. Еще одно интересное направление для Брюсселя – крабовая продукция, особенно в свете возможного увеличения крабовых квот на Северном бассейне».

Одной из центральных встреч в рамках деловой программы российского стенда станет круглый стол с участием европейских ретейлеров и представителей HoReCa. «Мы ведем диалог с ведущими зарубежными сетями, точечно изучаем, чем наши поставщики могут их заинтересовать. С учетом нынешней ситуации, когда рыбопромышленники многих стран ощущают определенные трудности с реализацией, важно открывать и развивать новые рынки потребления рыбной продукции. Брюссель в этом плане подходит идеально, поскольку туда приезжают все, в том числе, как ни странно, и наши соотечественники – российские трейдеры, оптовики, покупатели, которых мы обязательно пригласим на наш стенд», – подчеркнул Иван Фетисов.

В прошлом году Seafood Expo Global & Seafood Processing Global прошла в Брюсселе с 7 по 9 мая. Об участии российских рыбопромышленников в выставке читайте в специальном репортаже.

Информационный партнер Expo Solutions Group – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Российская продукция на Seafood Expo Global & Seafood Processing Global в Брюсселе. Фото Expo Solutions Group
  • Российская продукция на Seafood Expo Global & Seafood Processing Global в Брюсселе. Фото Expo Solutions Group
  • Российская продукция на Seafood Expo Global & Seafood Processing Global в Брюсселе. Фото Expo Solutions Group
  • Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ
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