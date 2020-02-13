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Представитель рыбокомбината «Островной» Михаил ЗАЙЦЕВ и губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото из Telegram-канала главы региона

Курильские проекты показали губернатору

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил рыбоперерабатывающие комплексы Шикотана и Кунашира. Губернатору рассказали о достижениях, планах и проблемах южнокурильских флагманов рыбной отрасли.

На Шикотане глава региона побывал на рыбокомбинате «Островной»: здесь продолжается работа по развитию предприятия. «В этом году планируется запустить рыбомучной завод, – сообщил Fishnews по итогам поездки глава областного агентства по рыболовству Иван Радченко. – Продолжается строительство консервного цеха мощностью 250 тыс. банок в сутки, его предполагается ввести в эксплуатацию в следующем году. К настоящему времени возведен каркас здания, заливаются бетонные полы».

Губернатору рассказали о проблемах «Островного». Одна из них, обсуждаемая не первый год, связана с желанием предприятия добывать морскую капусту в заказнике «Малые Курилы».

«Промысел морской капусты в заказнике запрещен, но при этом ведется добыча морского ежа и трепанга по разовым разрешениям от Минприроды России, – прокомментировал руководитель агентства по рыболовству. – Рыбохозяйственная наука рекомендует разрешить здесь промысел ламинарии в связи с достаточностью ее запаса и высокими потребительскими качествами. Поэтому губернатор рекомендовал рыбокомбинату подготовить обращение на его имя. В ближайшее время ожидается поездка на Сахалин вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, во время которой этот вопрос предполагается обсудить».

Валерий Лимаренко также посетил комбинат ЗАО «Курильский рыбак» в поселке Крабозаводское. «Это уникальное предприятие, способное перерабатывать 1000 тонн сырья в сутки, - отметил Иван Радченко. – В прошлом году его производство запустил президент России Владимир Путин во время участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Губернатор посмотрел, что было сделано на предприятии за последнее время». В этом году рыбоперерабатывающий комплекс получит от области поддержку в 250 млн рублей.

На следующий день Валерий Лимаренко побывал на Южно-Курильском рыбокомбинате на острове Кунашир. Компания также развивается, строит рыбомучной завод, реализует проект в сфере лососеводства.

В связи с прогнозируемым ростом запасов водных биоресурсов в этом промысловом районе ожидается, что все три предприятия не останутся без сырья в ближайшие десять-двадцать лет. Именно в расчете на расширение сырьевой базы и проводится масштабная модернизация.

Fishnews

  • Представитель рыбокомбината «Островной» Михаил ЗАЙЦЕВ и губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото из Telegram-канала главы региона
  • Комбинат ЗАО «Курильский рыбак» в поселке Крабозаводское. Фото из Telegram-канала губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
  • Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО и генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ. Фото пресс-службы правительства региона
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