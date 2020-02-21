21 февраля 2020 года

Аукционы не помогут рыбакам выполнить поручения президента

Комитет Госдумы по аграрным вопросам высказался против инициативы ФАС о распределении прав на вылов на аукционах. Попытки пересмотра базовых принципов регулирования отрасли приведут к ее дестабилизации и стагнации, заявил глава комитета Владимир Кашин.

Предложение Федеральной антимонопольной службы реформировать действующий порядок предоставления прав на добычу водных биоресурсов путем перехода от «исторического принципа» к электронным аукционам не встретило поддержки в комитете ГД по аграрным вопросам.

«Мы убеждены, что единая позиция всей рыбохозяйственной отрасли и законодателей о сохранении исторического принципа распределения водных биоресурсов должна в обязательном порядке учитываться при рассмотрении базовых подходов регулирования в рыбохозяйственной сфере в любом формате на всех уровнях государственной власти. Каждое ведомство должно подходить к этому вопросу с точки зрения обеспечения стабильности и уверенности в завтрашнем дне для десятков тысяч добросовестных отечественных рыбаков», – заявил Fishnews председатель комитета Владимир Кашин.

Он указал, что сейчас стоит задача выхода на новые рубежи в развитии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Согласно последним указам президента, необходимо в ближайшей перспективе обеспечить двукратный рост стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции – как минимум до 40 млрд долларов.

«Вклад рыбной отрасли в этот объем составляет не менее 5 млрд и должен быть удвоен. Также стоит задача по увеличению валовой добавленной стоимости до 418 млрд рублей за счет развития производства продукции глубокой переработки, достижению реальных показателей среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее 22 кг в год», – отметил глава профильного комитета.

Он напомнил, что в целях обновления флота рыбаки уже взяли на себя обязательства по строительству 35 промысловых судов в рамках «крабовой квоты» и 43 судов по инвестиционным квотам.

«Поставленные задачи требуют крайне продуманной и взвешенной государственной политики в сфере рыбного хозяйства. Любые попытки пересмотра базовых принципов регулирования в указанной сфере приведут к дестабилизации рыбохозяйственной отрасли и периоду стагнации. Комитет Госдумы и межфракционная рабочая группа продолжат работу по отстаиванию позиций рыбохозяйственного комплекса, направленных на повышение эффективности работы и обеспечение справедливых и стабильных условий для отечественных рыбаков», – добавил Владимир Кашин.

Fishnews