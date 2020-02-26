26 февраля 2020 года

Илья Шестаков: Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает позитивными результаты реализации программы инвестиционных квот. При этом среди основных проблем он назвал ситуацию с отечественными верфями.

Около трех лет назад в рыбной отрасли был запущен новый механизм: в июне 2017 г. стартовала первая заявительная кампания по инвестиционным квотам вылова. Власти объясняли введение нового вида квот стремлением создать стимул для развития береговой переработки и строительства рыбопромыслового флота.

«Результаты, мне кажется, достаточно позитивные: уже введено в строй достаточно большое количество перерабатывающих предприятий, строятся рыбопромысловые суда. И конечно, стартовавшая программа очень важна для рыбохозяйственной отрасли с точки зрения модернизации основных средств», - прокомментировал работу механизма замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом одной из основных проблем глава ведомства назвал недостаточную квалификацию и недостаточную готовность отечественных верфей к строительству рыбопромыслового флота в столь больших объемах, в заданные сроки и с заданной сметной стоимостью.

«Сложившаяся ситуация нас действительно беспокоит. К сожалению, мы вынуждены сами начинать разбираться с верфями, проводить организационные совещания, потому что понимаем, что необходимо помогать рыбакам, чтобы они могли вовремя выполнить обязательства по строительству судов и получить инвестиционные квоты», - заявил глава ведомства в интервью Fishnews.

Увеличение срока, который по законодательству отводится на реализацию проектов под инвестквоты, пока не обсуждается, сообщил Илья Шестаков. «Время еще есть, будем все-таки нацеливать судостроителей, чтобы они выполнили свои обязательства. Так что пока ориентируемся на те сроки, которые изначально были заданы в постановлении правительства РФ», - сказал он.

«Для нас очень важно, чтобы объекты инвестиций включились в промысел, ведь достаточно велики объемы биоресурсов, которые мы могли бы осваивать, но для которых не хватает промысловых мощностей. Кроме того, новые суда будут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для нас это тоже очень важно в рамках национального проекта по развитию экспорта», - подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Напомним, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает повышение отдачи от работы на внешних рынках для экономики страны.

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