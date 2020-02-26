Новости
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает позитивными результаты реализации программы инвестиционных квот. При этом среди основных проблем он назвал ситуацию с отечественными верфями.

Около трех лет назад в рыбной отрасли был запущен новый механизм: в июне 2017 г. стартовала первая заявительная кампания по инвестиционным квотам вылова. Власти объясняли введение нового вида квот стремлением создать стимул для развития береговой переработки и строительства рыбопромыслового флота.

«Результаты, мне кажется, достаточно позитивные: уже введено в строй достаточно большое количество перерабатывающих предприятий, строятся рыбопромысловые суда. И конечно, стартовавшая программа очень важна для рыбохозяйственной отрасли с точки зрения модернизации основных средств», - прокомментировал работу механизма замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом одной из основных проблем глава ведомства назвал недостаточную квалификацию и недостаточную готовность отечественных верфей к строительству рыбопромыслового флота в столь больших объемах, в заданные сроки и с заданной сметной стоимостью.

«Сложившаяся ситуация нас действительно беспокоит. К сожалению, мы вынуждены сами начинать разбираться с верфями, проводить организационные совещания, потому что понимаем, что необходимо помогать рыбакам, чтобы они могли вовремя выполнить обязательства по строительству судов и получить инвестиционные квоты», - заявил глава ведомства в интервью Fishnews.

Увеличение срока, который по законодательству отводится на реализацию проектов под инвестквоты, пока не обсуждается, сообщил Илья Шестаков. «Время еще есть, будем все-таки нацеливать судостроителей, чтобы они выполнили свои обязательства. Так что пока ориентируемся на те сроки, которые изначально были заданы в постановлении правительства РФ», - сказал он.

«Для нас очень важно, чтобы объекты инвестиций включились в промысел, ведь достаточно велики объемы биоресурсов, которые мы могли бы осваивать, но для которых не хватает промысловых мощностей. Кроме того, новые суда будут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для нас это тоже очень важно в рамках национального проекта по развитию экспорта», - подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Напомним, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает повышение отдачи от работы на внешних рынках для экономики страны.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Василий СОКОЛОВ

Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

Амур в ожидании непростых решений

Амур в ожидании непростых решений

Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

Приморье озаботилось судоремонтом

Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

Не приведет ли упаковка в суд

На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

Сельдь олюторская – значит превосходная

Все материалы

События

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.