27 февраля 2020 года

Морепродуктам США станет дешевле попасть в Китай

Правительство КНР объявило о снижении пошлин на общую сумму 300 млн долларов на американскую продукцию из ракообразных, включая живых крабов. Такой шаг сделан в рамках «торгового перемирия» с Соединенными Штатами.

Со 2 марта китайские компании могут подавать заявки о снижении ввозной пошлины на американские товары 696 наименований, в том числе на 44 вида продукции из ракообразных. Об этом пишет портал Undercurrent News со ссылкой на опубликованный на сайте правительства КНР перечень.

В список попали различные виды продукции из крабов, лобстеров и креветок. Размер пошлины снижается до уровня «наибольшего благоприятствования»: для ряда морепродуктов из перечня она сократится с нынешних 37% до 7%. Решение принято в рамках торговой сделки двух стран.

Однако Undercurrent News считает маловероятным быстрый рост импорта американских морепродуктов из-за вспышки коронавируса в КНР.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее в рамках «торгового перермирия» Китай уже снизил импортные пошлины на 173 американских товара из рыбы и морепродуктов, включая аляскинский минтай.

Fishnews