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Река Амур

Максим Бергеля: Компромисс для Амура – в стратегии рыболовства

Для достижения разумного компромисса между рыбодобывающими предприятиями Николаевского и других районов необходима стратегия рыболовства на реке Амур, уверены в Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК).

На прошедшем в Южно-Сахалинске ДВНПС рассмотрели предварительные стратегии промысла тихоокеанских лососей для регионов Дальнего Востока на 2020 г. Традиционно обсуждение по Хабаровскому краю сопровождалось жаркой дискуссией. Камнем преткновения вновь стали количество проходных дней, требования к стационарным орудиям лова, проценту распределения рекомендуемых объемов между муниципальными районами края.

ХабаровскНИРО было поручено продолжить работу над стратегией промысла для субъекта. Оценить итоги этой работы должен заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук, которого ждут в Хабаровске в конце марта.

Консенсус между промышленными рыбаками Николаевского и других муниципальных районов Хабаровского края не удается найти с 2017 г. Возможно ли в такой ситуации прийти к компромиссу и как это сделать, Fishnews рассказал председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля:

«Не трудно догадаться, что на встрече в Хабаровске опять соберутся хорошо известные друг другу лица: представители краевых ассоциаций, представители субъекта Федерации и рыбохозяйственной науки.

Ассоциации, участниками которых являются предприятия, осуществляющие промысел в Николаевском районе, будут настаивать на том, что в 2020 году нужно ослабить меры регулирования, а именно сократить количество проходных дней по сравнению с 2019 годом. По их мнению, ставные невода типа «заездок» не оказывают негативного влияния на популяцию тихоокеанских лососей и в связи с этим нет необходимости оборудования таких орудий лова проходными окнами. В то же время из-за снижения запаса, в связи с трудными временами, промысел, по их мнению, необходимо сместить в Николаевский район и только там осуществлять промышленное рыболовство.

АРУК, как представитель рыбодобывающих предприятий Ульчского и иных верхних районов, будут утверждать, что снижение запаса как раз и происходит в результате чрезмерной промысловой нагрузки в Николаевском районе. Что без проходных дней в режиме день через день и без оборудования ставных неводов типа «заездок» проходными окнами невозможно сохранить и восстановить популяцию тихоокеанских лососей в Амуре. Промышленное рыболовство должно равномерно распределяться по всей реке, ведь, как бы ни парадоксально это звучало, но именно промышленное рыболовство является фактором снижения нагрузки на запас в реке. Это обусловлено тем, что браконьеры приходят туда, откуда уходят промышленники. Это наглядно показала путина 2019 года.

Позиции «верхов» и «низов» хорошо известны всем. Они многократно проговорены на различных площадках. И они остаются антагонистическими на протяжении 2017-2020 годов.

Чтобы найти разумный компромисс, необходимо отойти от узкокорпоративных интересов и начать думать о будущем не только своего предприятия, но и всего Амура, населения, которое живет на его берегах, задуматься о будущих поколениях – что они будут ловить. Это может показаться идеалистическим взглядом, но в его основе лежат вполне прагматические мотивы: такой подход позволит принимать управленческие решения, которые обеспечат устойчивый промысел. И те предприятия, которые живут не одним днем, а хотят трудиться на Амуре долгие годы, только выиграют.

Нужна некая третья сила. Эта сила – губернатор Хабаровского края. Правительство края, которое возглавляет губернатор, отвечает за благополучие населения, за развитие края. Рыбная отрасль – локомотив, который может и должен возглавить это развитие, способствовать повышению уровня жизни в Хабаровском крае.

Необходимо разработать и утвердить стратегию рыболовства на реке Амур.

Она должна ответить на ключевые вопросы: что важнее и выгоднее для Хабаровского края – рассматривать рыболовство на Амуре исключительно как источник налоговых отчислений или как инструмент решения социально-экономических вопросов края, инструмент закрепления населения на его территории, инструмент повышения уровня жизни, источник легального дохода и, как следствие, – подрыв экономической основы браконьерства?

По какой модели должно осуществляться рыболовство на Амуре: несколько крупных предприятий или большое число средних и мелких предприятий? Где они должны располагаться: только в Николаевске-на-Амуре или в каждом поселке, находящемся на берегах реки, чтобы в каждом населенном пункте было свое поселкообразующее предприятие?

Какой характер промысла предпочтительней: эксплуатация природных ресурсов или активное развитие искусственного воспроизводства в формате пастбищной аквакультуры?

Каким образом сохранить ресурс, какие наиболее результативные методы рыбоохраны необходимо применять, какая роль в рыбоохране должна принадлежать рыбодобывающим предприятиям и их ассоциациям?

И наконец, необходимо определить цели промысла: нужно ли стремиться к увеличению объемов добычи или необходимо стимулировать глубокую переработку, повышение добавочной стоимости?

Стратегия рыболовства на Амуре должна стать своего рода общественным договором, заключенным в интересах всех жителей Хабаровского края, в интересах природы, чтобы рыбные богатства реки не истощались. Общественный договор – это консенсус, основанный не на удовлетворении чьего-то субъективного интереса, а на системе разумных самоограничений, позволяющих стабильно развиваться промышленному рыболовству во всех районах Хабаровского края с пользой для края.

В самое ближайшее время АРУК представит всем заинтересованным лицам свое видение, свой проект стратегии рыболовства в реке Амур».

Fishnews

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