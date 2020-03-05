Новости
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Александр Козлов: Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Обновление промыслового флота в ДФО поможет развить судостроительное производство, обеспечить рабочие места, поступление налогов в местные и региональные бюджеты, отмечает министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Сегодня на Дальнем Востоке работает 21 судостроительное предприятие, и будем честны, многим из них требуется модернизация. Но если нет загрузки, то какой в этом смысл?!» - прокомментировал ситуацию глава Минвостокразвития Александр Козлов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что в ДФО добывается более двух третей рыбы в стране, макрорегиону очень не хватает современных судов: рыболовецких, краболовных, паромов, танкеров, в том числе судов ледокольного класса.

«Вполне естественно, что суда, которые будут работать на Дальнем Востоке, будут там строиться и обслуживаться. Это как раз даст необходимую загрузку нашим верфям, а также будет способствовать их модернизации. На перспективу – сокращать время и стоимость доставки судна», - подчеркнул министр.

Глава ведомства напомнил, что в конце прошлого года вышло постановление правительства РФ, согласно которому возмещается до 30% стоимости создания мало- и среднетоннажных судов.

«Уже есть первые заказы. На Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Амурской области строится четыре судна для Камчатки: одно для «Камчаттралфлота» и три для «Витязь-Авто». Два из них будут готовы уже в этом году. Еще три рыболовецкие компании подтвердили потребность в мало- и среднетоннажных судах – это еще 10 единиц, сейчас предприятия определяются с выбором верфи», – рассказал Александр Козлов.

Собеседник «Fishnews – Новости рыболовства» обратил внимание, что это - новые возможности для судостроительных предприятий, развитие производства, рабочие места, налоги в местные и региональные бюджеты.

Серийное производство, специфику которого вице-премьер – полпред Юрий Трутнев поручил учесть при подготовке механизма субсидий для постройки краболовов, очень выгодно и верфям, и заказчикам, считает министр.

«Помимо мало- и среднетоннажных судов для рыбного промысла, Дальнему Востоку необходимы краболовы и строить их нужно тоже у нас – там, где они, собственно, и будут использоваться», - заявил Александр Козлов.

Он сообщил, что по итогам аукционов уже заключены договоры на строительство 15 краболовов на дальневосточных верфях, средняя стоимость одного такого судна – 1,7 млрд рублей. 26 ноября на Дальнем Востоке состоялась знаковое событие – на «Восточной верфи» заложен киль первого краболова. Новые суда для промысла краба будут строиться также на Находкинском СРЗ и Хабаровском судостроительном заводе.

«Сейчас готовится постановление правительства РФ, согласно которому выделяются субсидии из федерального бюджета на покрытие 20% затрат на строительство краболовов на Дальнем Востоке по механизму инвестиционных квот. Ведомства, ответственные за субсидию, – Минпромторг и Росрыболовство. Кроме того, мы предлагаем увеличить время строительства судов с 5 до 7 лет, как раз для того, чтобы можно было запустить серию», – подчеркнул глава Минвостокразвития.

Полный текст читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчаткакрабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Василий СОКОЛОВ

Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

Рыбоводный участок в Подмосковье

Один аквафермер на торгах не воин?

Амур в ожидании непростых решений

Амур в ожидании непростых решений

Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

Приморье озаботилось судоремонтом

Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

Не приведет ли упаковка в суд

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.