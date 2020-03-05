05 марта 2020 года

Александр Козлов: Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Обновление промыслового флота в ДФО поможет развить судостроительное производство, обеспечить рабочие места, поступление налогов в местные и региональные бюджеты, отмечает министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Сегодня на Дальнем Востоке работает 21 судостроительное предприятие, и будем честны, многим из них требуется модернизация. Но если нет загрузки, то какой в этом смысл?!» - прокомментировал ситуацию глава Минвостокразвития Александр Козлов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что в ДФО добывается более двух третей рыбы в стране, макрорегиону очень не хватает современных судов: рыболовецких, краболовных, паромов, танкеров, в том числе судов ледокольного класса.

«Вполне естественно, что суда, которые будут работать на Дальнем Востоке, будут там строиться и обслуживаться. Это как раз даст необходимую загрузку нашим верфям, а также будет способствовать их модернизации. На перспективу – сокращать время и стоимость доставки судна», - подчеркнул министр.

Глава ведомства напомнил, что в конце прошлого года вышло постановление правительства РФ, согласно которому возмещается до 30% стоимости создания мало- и среднетоннажных судов.

«Уже есть первые заказы. На Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Амурской области строится четыре судна для Камчатки: одно для «Камчаттралфлота» и три для «Витязь-Авто». Два из них будут готовы уже в этом году. Еще три рыболовецкие компании подтвердили потребность в мало- и среднетоннажных судах – это еще 10 единиц, сейчас предприятия определяются с выбором верфи», – рассказал Александр Козлов.

Собеседник «Fishnews – Новости рыболовства» обратил внимание, что это - новые возможности для судостроительных предприятий, развитие производства, рабочие места, налоги в местные и региональные бюджеты.

Серийное производство, специфику которого вице-премьер – полпред Юрий Трутнев поручил учесть при подготовке механизма субсидий для постройки краболовов, очень выгодно и верфям, и заказчикам, считает министр.

«Помимо мало- и среднетоннажных судов для рыбного промысла, Дальнему Востоку необходимы краболовы и строить их нужно тоже у нас – там, где они, собственно, и будут использоваться», - заявил Александр Козлов.

Он сообщил, что по итогам аукционов уже заключены договоры на строительство 15 краболовов на дальневосточных верфях, средняя стоимость одного такого судна – 1,7 млрд рублей. 26 ноября на Дальнем Востоке состоялась знаковое событие – на «Восточной верфи» заложен киль первого краболова. Новые суда для промысла краба будут строиться также на Находкинском СРЗ и Хабаровском судостроительном заводе.

«Сейчас готовится постановление правительства РФ, согласно которому выделяются субсидии из федерального бюджета на покрытие 20% затрат на строительство краболовов на Дальнем Востоке по механизму инвестиционных квот. Ведомства, ответственные за субсидию, – Минпромторг и Росрыболовство. Кроме того, мы предлагаем увеличить время строительства судов с 5 до 7 лет, как раз для того, чтобы можно было запустить серию», – подчеркнул глава Минвостокразвития.

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