06 марта 2020 года

Для углохвостой креветки дали возможный вылов

Рыбаки смогут вернуться к промыслу углохвостой креветки в подзоне Приморье. Объект будет добываться в неквотируемом режиме. Величина возможного вылова – около 789 тонн.

Росрыболовство внесло изменения в приложения к приказу, регламентирующему заключение договоров пользования водными биоресурсами в 2020 г. На основании таких документов, напомним, предприятия получают право на добычу водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ).

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый приказ позволяет заключить договоры пользования для промысла углохвостой креветки в подзоне Приморье. Ранее рыбаки столкнулись с невозможностью ловить этот объект из-за изменений правовой базы.

Возможный вылов углохвостой креветки подзоны Приморье в нынешнем году составляет 789,12 тонны.

Fishnews