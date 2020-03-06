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Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир КУЛИЕВ

На Сахалине решают вопрос с любительским рыболовством

В этом году рыболовам-дальневосточникам предстоит серьезная подготовка к сезону – вступило в силу требовании об учете сетных орудий лова для любительской рыбалки. А кое-где серьезно изменилась и карта «клёвых мест». Как обстоит ситуация в Сахалинской области, Fishnews рассказал руководитель теруправления Росрыболовства Самир Кулиев.

В 2019 г. организации рыбной отрасли прошли через процедуру переоформления участков с рыбопромысловых на рыболовные. На Сахалине это вызвало определенные сложности, т.к. в результате резко сократилось количество мест для любительского лова тихоокеанских лососей по путевкам.

«Действительно, Сахалинская область на сегодняшний день испытывает определенный дефицит участков для любительского рыболовства. Это произошло в связи с тем, что в законе о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов отсутствует двойное назначение участков, и при переоформлении теперь уже рыболовные участки имеют только один статус использования. Соответственно, те участки, что раньше использовались по двойному назначению – для любительского и промышленного рыболовства (в основном анадромных видов рыб), – сейчас оказались недоступными для любителей», – рассказал в интервью Fishnews руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Самир Кулиев.

По его словам, из 36 участков с двумя целями использования для спортивно-любительского рыболовства осталось всего пять: два морских (в Охинском районе и на острове Шикотан), где по путевкам с помощью сетей возможно будет осуществлять любительский лов лососей, и три – во внутренних водных объектах (на юге Сахалина, в Анивском районе).

«Понятно, что для Сахалина этого недостаточно», – констатировал глава теруправления. Власти региона, СКТУ Росрыболовства, СахНИРО и Сахалинрыбвод совместно работают над решением этого вопроса. Определяются места добычи сетными орудиями лова для рыбаков-любителей: «В большей степени эти места пересекаются с теми, которые уже определены в правилах рыболовства для удебных орудий, но мы будем предлагать урегулировать этот вопрос соответствующими изменениями в действующие правила рыболовства», – сообщил представитель федерального агентств.

До начала активного рыболовного сезона предстоит решить и вопрос с подготовкой снастей: с 1 января 2020 г. вступило в силу постановление правительства РФ от 21 ноября 2019 г. № 1482 «Об утверждении правил учета сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов…». Полномочия по их регистрации возложены на территориальные органы Росрыболовства.

«Мы сформировали соответствующий реестр, на сегодняшний день в управление поступило 16 заявлений от граждан о регистрации сетных орудий. По четырем принято положительное решение, и заявленным сетным орудиям присвоен соответствующий номер. Еще по четырем было отказано: неправильно указываются размеры орудия лова, они не соответствуют действующим правилам рыболовства и т.д. Восемь заявлений находятся на рассмотрении. Это, будем говорить, первые ласточки в нашей работе», – рассказал Самир Кулиев о ходе «сетной кампании» в Сахалинской области.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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