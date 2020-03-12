12 марта 2020 года

Выставка в Брюсселе сменит даты

Организаторы крупнейшей отраслевой выставки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global сообщили о переносе мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. Новые даты будут объявлены не позднее 18 марта.

Причиной переноса крупнейшей в мире выставки морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global в Брюсселе стала вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Европы. Для предотвращения распространения вируса правительство Бельгии запретило проводить общественные мероприятия с количеством посетителей свыше 1000 человек.

Выставка Seafood Expo Global & Seafood Processing Global – главное международное событие рыбной отрасли, в котором принимают участие свыше 2 тыс. компаний из 89 стран. Только в 2019 г. ее посетили более 29 тыс. специалистов.

В этом году выставка, в которой запланировано участие 28 российских рыбопромышленных компаний в составе объединенного национального стенда, должна была пройти с 21 по 23 апреля в Брюсселе на площадке Brussels Expo. По информации организаторов мероприятия – компании Diversified Communication, новые даты будут оглашены не позднее 18 марта.

«Мы поддерживаем связь с организаторами выставки, следим за развитием ситуации в Европе и мире в целом. Для нас важно, чтобы присутствие представителей российских компаний на площадке Seafood Expo Global & Seafood Processing Global было безопасным для здоровья», – рассказал Fishnews генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) – компании-организатора объединенного национального стенда России Иван Фетисов.

«Несмотря на то, что информация об отмене массовых мероприятий, в том числе и выставок, фигурирует уже на протяжении месяца, мы не останавливаем бизнес-процессы, связанные с участием отечественных предприятий в Seafood Expo Global & Seafood Processing Global, и ведем подготовку в обычном режиме», – уточнил руководитель ESG.

В прошлом году Seafood Expo Global & Seafood Processing Global прошла в Брюсселе с 7 по 9 мая. Об участии российских рыбопромышленников в выставке читайте в репортаже Fishnews.

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