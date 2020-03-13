13 марта 2020 года

Что обещает минтай

Общий допустимый улов минтая на 20201 г. предлагается в объеме 1,977 млн тонн. По северной части Охотского моря ОДУ ожидается примерно на уровне нынешнего года, с небольшим снижением.

Специалисты продолжают готовить материалы, которые будут использоваться для организации промысла в 2021 г. Общий допустимый улов важнейшего объекта российского рыболовства – минтая – предлагается в 1,977 млн тонн. В этом году ОДУ составляет около 1,833 млн тонн, хотя сейчас ожидается увеличение лимитов в ряде промысловых районов.

По северной части Охотского моря прогнозы примерно на уровне нынешнего года. В Северо-Охотоморской подзоне на 2021 г. предлагается ОДУ в 381,6 тыс. тонн (в эту путину разрешено поймать 383 тыс. тонн). В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах специалисты считают возможным освоить 381,6 тыс. тонн и 296,9 тыс. тонн соответственно (383 тыс. тонн и 298 тыс. тонн в 2020 г.).

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Восточно-Сахалинской подзоне ожидается некоторое увеличение ОДУ: в 2020 г. к освоению разрешено 125 тыс. тонн, в 2021 г. предлагается 126,1 тыс. тонн.

В подзоне Приморье, по прогнозам, может быть освоено 23,2 тыс. тонн, в Западно-Сахалинской подзоне – 4 тыс. тонн.

В Беринговом море ситуация следующая. Серьезная прибавка ожидается в Карагинской подзоне: 22,5 тыс. тонн в 2021 г. против 13,7 тыс. тонн в 2020 г. В Петропавловско-Командорской подзоне, напротив, снижение: с 89,5 тыс. тонн в этом году до 82,8 тыс. тонн в следующем. В Западно-Беринговоморской зоне предлагается установить ОДУ в 396,3 тыс. тонн (сейчас – 309,1 тыс. тонн), в Чукотской зоне – 4,8 тыс. тонн (против 4,2 тыс. тонн в этом году, хотя ожидается корректировка).

Также, как и в этом году, планируется утвердить общий допустимый улов минтая в Чукотском море.

Fishnews