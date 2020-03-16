16 марта 2020 года

Сенаторы подключились к важному для рыбаков Курил вопросу

Власти Сахалинской области в феврале в рамках Дней региона в Совете Федерации подняли проблему с возможностью добычи ламинарии для рыбаков Шикотана. Сенаторы дали рекомендации по решению вопроса.

Актуальные для рыбной отрасли вопросы губернатор Валерий Лимаренко и представители регионального правительства подняли в рамках Дней Сахалинской области, проходивших в Совете Федерации в феврале.

Одна из тем – снятие запрета на добычу ламинарии в акватории, попадающей в границы федерального заказника «Малые Курилы». Положение об особо охраняемой природной территории допускает освоение морского ежа и приморского гребешка при согласовании с Минприроды, но для морской капусты такого разрешения нет.

Между тем снятие ограничений позволило бы расширить сырьевую базу для предприятий острова Шикотан. В феврале Валерий Лимаренко и руководство областного агентства по рыболовству побывали на острове.

Также губернатор обсудил эту тему на встрече с заместителем министра сельского хозяйства – руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

По итогам Дней Сахалинской области Совет Федерации принял постановление о государственной поддержке социально-экономического развития островного региона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерству природных ресурсов и экологии РФ с участием правительства Сахалинской области рекомендовано провести дополнительные консультации по возможности уточнения границ участков добычи ламинарии на территории региона.

Комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поручено проинформировать верхнюю палату парламента о реализации постановления в декабре 2020 г.

Fishnews