17 марта 2020 года

Нацплан развития конкуренции ушел в правительство

Федеральная антимонопольная служба уже внесла в правительство РФ проект Нацплана развития конкуренции на 2021 – 2025 гг. Подготовка этого документа вызвала большой резонанс у рыбного бизнеса из-за инициативы по изменению доступа к правам на промысел.

«Проект Национального плана развития конкуренции на 2021 – 2025 годы» внесен в правительство 10 марта 2020 года», – сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС.

Подготовка нацплана развития конкуренции привлекла большое внимание в связи с предложениями антимонопольной службы об изменении системы доступа к ресурсам в рыбной отрасли. После того как в СМИ прошел ряд материалов на эту тему, ведомство заявило, что не предлагает отбирать или перераспределять квоты по действующим договорам. Но дальше нужно перейти на электронные торги с инвестиционными условиями.

Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев, встречаясь перед правительственным часом с депутатами, вновь раскритиковал исторический принцип в рыбной отрасли. При этом руководитель ФАС заверил, что ведомство не посягает на договоры, которые были заключены на очередной период. Но нужно принять законодательный акт, что по истечении этих 15 лет «рыбные квоты должны распределяться на конкурсах или аукционах».

Fishnews