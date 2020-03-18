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Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ на совещании в Совете Федерации

Камчатка озвучила проблемы, мешающие реализации инвестпроектов в отрасли

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский на совещании в Совете Федерации озвучил проблемы, которые важно решить, чтобы предприятия отрасли могли продолжать реализацию инвестиционных проектов.

Самая важная задача для успешной реализации проектов по развитию рыбной промышленности – это стабильный инвестиционный климат, считают в правительстве Камчатского края. Позицию региональных властей министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский озвучил на совещании в Совете Федерации 12 марта. Во встрече, посвященной строительству рыбопромысловых судов на российских верфях, приняли участие заинтересованные ведомства, а также представители верфей и предприятий-заказчиков из разных регионов.

В первую очередь устойчивость для рыбаков обеспечивается историческим принципом распределения квот, подчеркнул глава камчатского минрыбхоза. Обсуждение инициатив ФАС по отказу от такого подхода резко снижает стремление компаний строить новый флот.

Напомним, что в этом году антимонопольная служба вновь предложила пересмотреть правила доступа к ресурсам для рыбаков и перейти от исторического принципа к электронным аукционам.

В Совете Федерации Андрей Здетоветский рассказал и о других проблемах, которые стоят на пути реализации инвестиционных проектов рыбаков. Эти вопросы требуют внимания федерального центра.

Так, Рыболовецкий колхоз им. Ленина, заказавший серию судов в рамках программы инвестквот, сталкивается с тем, что верфь ставит вопрос о необходимости пересмотра стоимостных характеристик ранее заключенных контрактов. «Конечно же, без изменения проектных решений, просто в одностороннем порядке, на мой взгляд, это неправильно», – заявил министр рыбного хозяйства края. Между тем общий объем инвестиций камчатского предприятия в судостроительные проекты уже превышает 8 млрд рублей.

Еще одна актуальная проблема – отсутствие обеспеченных государством проектов судов. Компании вынуждены самостоятельно выбирать и приобретать проекты, вести работу с проектировщиками и в итоге несут все связанные с этим риски, отметил глава минрыбхоза. Также в результате строится флот, который в дальнейшем будет сложно обслуживать из-за отсутствия унификации, добавил он. Остается открытым и вопрос реализации проектов в условиях санкционного давления. «Поэтому, безусловно, надо прорабатывать и эти вопросы», – подчеркнул министр.

Также Андрей Здетоветский обратил внимание на важность снятия административных барьеров. На Камчатке очень высока потребность в маломерном флоте, однако встает вопрос, кто будет работать на таких судах. Минтранс представил проект приказа о минимальном составе экипажа, при этом для такого типа судов, как МРС, предусматривается обязательное присутствие на борту старшего помощника капитана. Вместе с тем такие требования не отвечают нынешней ситуации с подготовкой кадров. И в целом кадровый вопрос для отрасли остается острым, подчеркнул министр.

Первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин пообещал, что по кадровой теме будет проведено специальное совещание с участием представителей учебных заведений.

Fishnews

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НазадМетки: ФАСкамчаткаправительство
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