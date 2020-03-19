19 марта 2020 года

Федеральные программы помогают обеспечить Дальний Восток рыбой

В рамках программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке запущено 6 новых предприятий по производству рыбной продукции. При реализации проектов рыбопромышленники ориентируются и на внутренний рынок своих регионов и страны в целом.

Механизм инвестиционных квот вылова предусматривает, что компании получают дополнительные возможности для промысла после ввода в эксплуатацию новых судов и заводов. За 2019 г. в рамках программы запущено 6 новых перерабатывающих предприятий в разных регионах Дальнего Востока, в том числе крупные комплексы.

Это заводы компаний «Витязь-Авто», «Камчаттралфлот», «Заря» и «Укинский лиман» на Камчатке, «Курильский рыбак» на острове Шикотан в Сахалинской области, «Новый мир» в Приморском крае. Новые предприятия ориентированы в том числе на внутренний рынок и создают новые рабочие места в прибрежных регионах. Так, перерабатывающий комплекс «Нового мира» обеспечивает около 1 тыс. дополнительных рабочих мест в Приморье, завод «Камчаттрафлота» предусматривает занятость порядка 350 человек.

«В 2020 году планируется запуск еще пяти заводов: на Камчатке у рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина и компании «Октябрьский-1», в Сахалинской области – у предприятий «Невод» и «Алаид», в Приморском крае – «Русский минтай», - рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Компании, реализующие проекты по строительству новых заводов, участвуют и в региональных программах по повышению доступности рыбных товаров.

Как отмечают рыбопромышленники, наряду с дополнительным ресурсным обеспечением для развития береговой переработки также используются специальные инструменты поддержки Дальнего Востока – преференции территорий опережающего развития. Целью пакета законов о ТОР – территориях опережающего развития, которые президент Владимир Путин подписал в 2014 г., является создание специальных стимулов для развития Дальнего Востока, привлечения инвестиций в регион.

Напомним, что для обеспечения продовольственной безопасности региона вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев также поручил подготовить специальную программу поддержки сельскохозяйственных проектов.

Fishnews