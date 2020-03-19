19 марта 2020 года

Росрыболовство отчиталось перед Общественным советом

Общественный совет при Росрыболовстве утвердил проект доклада об итогах деятельности федерального агентства в 2019 г. и одобрил проект публичной декларации целей и задач ведомства на текущий год.

Не рекорд, но тоже неплохо

На заседании 18 марта Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел проект доклада «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2019 г. и задачи на 2020 год». Основные цифры изложил начальник управления экономики и инвестиций Андрей Михалевич. Вылов российских рыбаков в прошлом году, по оперативным данным, составил 4,9 млн тонн, что на 2,3% ниже уровня 2018 г. Объем производства рыбной продукции также уменьшился – на 0,9% – до 4,2 млн тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам 2019 г. плановый показатель экспорта был достигнут – 5,36 млрд долларов (рост на 3,6%) несмотря на снижение на 6,2% в натуральном выражении. По импорту рыбопродукции ситуация обратная: рост объемов на 6,9% – до 640,1 тыс. тонн и уменьшение стоимости на 1,1% – до 2,18 млрд долларов.

Оборот организаций по виду деятельности «Рыболовство и рыбоводство» за год увеличился на 8,9% и составил 369 млрд рублей. По виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» произошел рост на 27% – до 273 млрд рублей. «Суммарно объемы по этим двум самым значимым видам деятельности для рыбохозяйственного комплекса составили 643 млрд рублей», – заявил представитель Росрыболовства.

По его словам, прибыль предприятий рыбной отрасли за год увеличилась на 30% и составила 136 млрд рублей. Подрос и сальдированный финансовый результат – почти на 40% – до 134 млрд рублей. Общая сумма налоговых поступлений от рыбаков повысилась на 40% и почти дотянулась до 37,5 млрд рублей – это без учета социальных отчислений.

Отдельно Андрей Михалевич остановился на выполнении программы инвестквот. «По итогам проведенных заявочных кампаний заключено уже 68 договоров о закреплении инвестиционных квот на общую сумму инвестиций 187 млрд рублей. Из них 43 договора на строительство судов рыбопромыслового флота с общим объемом инвестиций 166 млрд рублей и 25 договоров для строительства заводов по рыбопереработке стоимостью 21 млрд рублей», – подвел глава управления Росрыболовства промежуточные итоги программы. Он отметил, что два судна уже построены и переданы заказчику, еще десять – спущены на воду и достраиваются.

Значимым итогом прошлого года стало утверждение в ноябре правительством стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г. «Мы получили документ стратегического планирования, рассчитанный на следующее десятилетие, – подчеркнул Андрей Михалевич, добавив, что уже в январе вышел еще один важный документ – это доктрина продовольственной безопасности. – Указанные документы должны стать основой для актуализации госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, действие которой в дальнейшем планируем продлевать до 2030 г.».

Без замечаний не обошлось

К проекту доклада у членов Общественного совета возникло немало вопросов. Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков попросил прокомментировать включенную в текст доклада идею о дополнительном импульсе в обновлении отраслевого флота, для чего Росрыболовство намерено выступить с законодательной инициативой по ограничению промысла только судами не старше 30 лет и построенными в России.

По словам Андрея Михалевича, аналогичные замечания действительно поступают, поэтому не факт, что сейчас стоит принимать категорическое решение.

«Мы сталкиваемся с тем, что одномоментно невозможно построить такое количество судов. Мы понимаем, что уже на пять лет распланированы по инвестквотам, несколько позже будет завершение процедуры по итогам крабовых аукционов. Мы думаем, что эту тему нужно еще рассматривать и решение принимать взвешено, потому что мы физически можем не успеть обновить флот только на российских верфях. Может быть, стоит рассмотреть варианты глубокой модернизации судов рыбопромыслового флота», – рассказал глава управления Росрыболовства.

Председатель Общественного совета Герман Зверев поинтересовался, почему данные по обороту предприятий – 369 млрд рублей – так сильно расходятся с цифрами, приведенными в новой отраслевой стратегии – 557 млрд рублей по итогам 2018 г. Выяснилось, что с прошлого года Росрыболовство с подачи Минэкономразвития считает суммарный оборот и по рыболовству, и по рыбопереработке. В стратегии указан именно этот суммарный показатель.

В таком случае непонятно, почему прибыль и инвестиции в стратегии даны только по разделу «Рыболовство и рыбоводство», констатировал Герман Зверев. Он попросил представить в Общественный совет официальный документ из Росстата, в котором указывается объем валового оборота по предприятиям рыбопереработки.

Актуализировать данные в докладе предложено и в части налогообложения предприятий отрасли. Председатель совета указал, что на сайте ФНС уже 2 марта опубликован отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ за 2019 г. для предприятий рыбной отрасли, где указана цифра 59 млрд рублей. «Мы неоднократно обращали внимание, что занижение фактической фискальной нагрузки не очень хорошо для отрасли – считают, что мы мало платим», – предупредил Герман Зверев.

Президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов обратил внимание на фокусировку программы инвестквот исключительно на благополучии судостроительного комплекса. «Механизм инвестиционных квот себя оправдал, судостроительные верфи получили необходимые заказы и нарабатывают опыт строительства рыбопромысловых судов», – процитировал он выдержку из проекта доклада. – А результативность для рыбаков?»

«Давайте акценты расставлять правильно. Что они [инвестквоты - прим. ред.] рыбакам дали, а не верфям», – обратился к чиновникам представитель магаданских рыбаков и предложил отразить в докладе ситуацию со срывом верфями сроков строительства.

С таким подходом согласился председатель РК «Беломор» Сергей Самойлов. «Мне кажется, основная часть доклада должна содержать критическую часть, – высказал он пожелание. – Например, мне бы хотелось видеть, сколько у нас потенциал рыболовства, сколько потенциально можно освоить квотируемых и неквотируемых объектов, и если они не осваиваются, то почему».

Северных коллег поддержал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов - особенно в части анализа причин слабого освоения неквотируемых объектов. «Знаем мы примеры не очень хорошие по Приморскому краю по углохвостой креветке, слава богу, что в этом году разрешилось. И есть еще один вопрос - выдача разрешений на добычу водных биоресурсов, – проинформировал он. – Не все у нас хорошо, наши предприятия в течение нескольких месяцев не могут получить разрешения на вылов кальмара в Мировом океане».

Подводя итог обсуждения, Герман Зверев предложил зафиксировать позицию Общественного совета о непроработанности и безосновательности инициативы запретить промысел не новым судам иностранной постройки и рекомендовать ее исключение из текста доклада. Члены совета согласились и проголосовали в поддержку проекта доклада, но с замечаниями.

Общественный совет также одобрил проект публичной декларации целей и задач Росрыболовства. На 2020 г. их сформулировано пять. Это введение в правовое поле рыбоводных хозяйств Крыма, реализация новых механизмов регулирования любительского рыболовства, мероприятия в честь 75-летия Победы, цифровая трансформация системы учета и контроля выполнения мер по искусственному воспроизводству ВБР и рыбохозяйственной мелиорации водоемов, а также повышение эффективности работы рыбоохраны.

Fishnews