01 апреля 2020 года

Коронавирус проверяет на прочность

Несмотря на все трудности, российские рыбаки продолжают работу и увеличивают объемы добычи. Но сейчас надо особенно внимательно относиться к тому, чтобы проблемы в администрировании и «бумажные» барьеры не мешали предприятиям.

Пандемия коронавируса и ограничения, которые государства вводят для борьбы с распространением COVID-19, стремительно меняют и экономику, и общественную жизнь. Однако несмотря на все сложности, российские рыбаки продолжают свой нелегкий труд и увечили улов, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на онлайн-конференции, организованной Fishnews.

Обсуждалось, как можно обеспечить эффективную работу в нынешних условиях. Министерство по развитию Дальнего Востока прислало в ассоциацию письмо, по поручению главы правительства ведомство просит направить предложения по мерам для насыщения внутреннего рынка, рассказал глава АРПП.

Своевременность принятия управленческих решений, качество правовой базы – вот где должна быть точка приложения сил, считает руководитель АРПП.

Проблемы в работе чиновного аппарата выливаются в недолов биоресурсов. А это – прямые потери не только для компаний, но и для госбюджета. Так, до сих пор непонятна судьба квот на вылов глубоководных крабов в Японском и Охотском морях. Росрыболовство настаивало, что может распределить эти 8,5 тыс. тонн между традиционными пользователями лишь после того, как пройдет аукцион. Новые торги не объявлены. Только по сбору за пользование водными биоресурсами бюджет может недосчитаться 68,6 млн рублей.

Напомнил Георгий Мартынов и о ситуации с промыслом углохвостой креветки. В прошлом году из-за не принятых вовремя управленческих мер без освоения осталось 1880 тонн этого ресурса. В этом году вновь пришлось отстаивать возможность ее добычи.

В правительстве ранее заявили о мерах, которые будут комплексно приниматься для защиты экономики в условиях пандемии. Это в том числе снижение административного пресса. Казалось бы, явное решение, однако его выполнение хромает, отметил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

В ближайшее время редакция выпустит новые материалы о барьерах, которые мешают рыбакам.

Fishnews