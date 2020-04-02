02 апреля 2020 года

Предприятия рассчитывают на изменение правил рыболовства

В правила рыболовства для Дальневосточного бассейна были подготовлены важные изменения. Конечно, хотелось бы, чтобы они вышли к лососевой путине, отмечает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Напомним, что объединение предложило отразить в правилах особенности учета лососевых уловов. Основная идея – чтобы пользователи водных биоресурсов могли отчитываться о весе уловов по видам лососей уже после доставки на берег, а также чтобы была возможность корректировать общий вес улова.

Поправки проработала отраслевая наука с участием краевых властей, теруправления Росрыболовства, пограничного управления. В феврале изменения поддержал Дальневосточный научно-промысловый совет, о необходимости отразить в правилах особенности учета лососей заявили и представители Сахалинской области.

ДВНПС тогда одобрил и другие важные изменения правил. Например о том, что для судов длиной менее 12 м не нужны документы на соответствие МКУБ.

На прошлой неделе в Росрыболовстве сообщили о продолжении работы над изменениями правил. «Конечно, в текущей ситуации с коронавирусом все очень непредсказуемо, но поправки важны и хотелось, чтобы они вышли к началу путины», - прокомментировал Владимир Галицын. Он также выразил надежду, что контролирующие органы будут учитывать нынешние непростые условия в своей работе.

Fishnews